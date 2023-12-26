Казахстанцы получили более 31 миллиона услуг в ЦОНах и спецЦОНах

В 2023 году граждане обратились к операторам ЦОНов и получили через них более 16,6 миллионов государственных услуг, еще свыше 15 миллионов услуг казахстанцы получили в секторах самообслуживания.

В топ-3 госуслуг вошли получение ЭЦП, регистрация транспортных средств и выдача удостоверений личности и паспортов.

Председатель правления НАО «Госкорпорации «Правительство для граждан» Арман Кенжегалиев, подводя итоги 2023 года, сказал: «Для нас важно не только качество оказания госуслуг, но и развитие сервисов для удобства граждан. Мы внедрили ряд инновационных решений, которые сделали госуслуги для казахстанцев еще доступнее. Так, к примеру, расширился функционал мобильного приложения «ЦОН». Через него в этом году было оказано более 300 тысяч услуг. В будущем году Госкорпорация продолжит автоматизировать процессы, так как это обеспечивает прозрачность, отсутствие барьеров для граждан и бизнеса, безопасность данных и, в итоге — рост доверия граждан к государству».

Самыми значимыми событиями года для Госкорпорации стали внедрение новой информационной системы «Единый государственный кадастр недвижимости», передача «Правительству для граждан» функций РАГС, установка 12 терминалов документирования в ЦОНах Астаны и Алматы, через которые можно подать заявку на изготовление паспорта и удостоверения личности. Также Госкорпорация внедрила в спецЦОНах новую систему ПДД 3.0 с более высоким уровнем контроля за сдачей экзаменов на водительские права.