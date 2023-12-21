Министерство или сотовые операторы: кто на самом деле в ответе за повышение тарифов

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин заявил, что операторы самостоятельно ведут тарифную политику, и это закреплено нормами закона.

Заявление Мусина вызвало недопонимание в общественности. Председатель комитета телекоммуникаций МЦРИАП РК Ержан Мейрамов пояснил, что с 2017 года в Казахстане отменили госрегулирование тарифов на услуги связи. А цены и тарифы на товары, работы и услуги определяет сам оператор, передает Zakon.kz.

В 2021 году министр Мусин предложил требовать согласие абонентов при увеличении тарифов и приказом внес изменения в уже действующий приказ, чтобы операторы не могли изменять условия тарифных планов без согласия абонента. Операторы делали это через массовые рассылки не позднее чем за 30 дней до ввода изменений в тарифах в действие. Спикер пояснил, почему в 2023 году министерство решило поменять норму о согласии абонента при изменении тарифного плана.

«Однако мы поняли, что на практике получение согласия абонентов при изменений условий тарифных планов носили формальный характер. То есть фактически гражданин, покупая сим-карту, уже подписывал публичную оферту. Также были случаи, когда при направлении абонентом заявления о несогласии с вносимыми оператором изменениями оператор сотовой связи направляет отписку о том, что при несогласии абонент вправе перейти на другой тарифный план либо перейти на сеть другого оператора. То есть эта норма позволила операторам найти лазейку и повышать цены на тарифы другим образом. Действия операторов порождали поток жалоб абонентов на изменение стоимости тарифных планов по причине смены объема, включенных в тарифный план услуг без его согласия, вызывая массовое социальное недовольство и возмущение различных слоев общества. Приведу в пример статистику: в период с конца 2021 года по июнь 2023 года МЦРИАП рассмотрело более 500 жалоб», — сказал Ержан Мейрамов.

В марте 2023 года министерство вместе с Агентством по защите и развитию конкуренции внесло новые изменения и дополнения, направленные на защиту прав потребителей. В соответствии с приказом оператор сотовой связи может изменять тарифные планы с помощью массовой рассылки не позднее, чем за 30 дней до введения их в действие. Если тарифный план не востребован, то оператор может его упразднить.

«Самым важным стало то, что мы указали, что внесение изменений в условия подключенных тарифных планов не допускается, за исключением изменения тарифов на основе обоснованных затрат. Эти нормы ввели согласно статье 20 закона „О связи“ от 5 июля 2004 года. Что дала нам эта норма? При поступлении жалоб от абонентов на изменения тарифных планов АЗРК проводит проверки на обоснованность затрат при изменении тарифных планов с привлечением к ответственности операторов сотовой связи», — отметил Ержан Мейрамов.

После изменений жалобы на повышение тарифа уменьшилось по сравнению с предыдущим периодом. В 4 квартале 2022 года поступили 136 жалобы, а в 4 квартале 2023 года — 102 жалобы.

Спикер пояснил, что новая норма об обоснованности затрат не обрадовала операторов. Они подали иск в суд, оспаривая нормы правил оказания услуг связи, которые вводят обоснованность затрат для увеличения тарифов. Аргументы иска включают ограничение прав на самостоятельное управление услугами связи, запрет на изменение условий тарифных планов, кроме изменений на основе обоснованных затрат, запрет на упразднение тарифных планов, запрет на одновременное изменение условий тарифных планов и повышение цены на доступ в интернет без согласия абонентов.

По словам Мейрамова, в суде представители министерства доказали правомерность изменений нормы в части обоснованности затрат операторов. Первоначальный иск от операторов отклонил столичный районный суд. Окончательное решение приняли в пользу министерства в апелляционном суде. Норма об обоснованности затрат создала трудности для операторов в доказательстве законности повышения цен, изменяя предыдущую практику использования согласия абонентов и публичных оферт.

Спикер также подсказал, к кому казахстанцам нужно обращаться при жалобах на услуги связи. Он пояснил, что министерство регулирует только качество оказываемых услуг, а по повышению цен гражданам стоит обращаться в АЗРК.

«После обращения Агентство проводит проверку на законность повышения цен на тарифы и при необходимости налагает штрафы. Еще раз повторюсь, после принятия нормы об обоснованности затрат многие операторы не могут реализовывать необоснованное повышение цен. Как раз сейчас идет расследование АЗРК в отношении оператора сотовой связи по нормам, в которые мы внесли поправки касательно обоснованности затрат. Думаю, в ближайшие дни мы уже увидим результат расследования. Зачастую операторы не могут обосновать повышение цен», — добавил Ержан Мейрамов.

Спикер заключил, что цены на тарифы сотовых операторов повышает не Багдат Мусин, а сами операторы, и по закону сейчас тарифы регулирует рынок. А АЗРК по поступившим жалобам и незаконному повышению цен налагает штрафы.