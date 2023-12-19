«Мы видим все» — Садыр Жапаров рассказал о цифровизации в Кыргызстане

С помощью камер наблюдения власти контролируют ситуацию на границе, рудниках и объектах энергосистемы.

На каком этапе находится цифровизация в Кыргызстане, рассказал президент Садыр Жапаров на II Народном курултае, который прошел в Национальной филармонии. По словам Жапарова, власти в режиме реального времени наблюдают за работой на рудниках. Он добавил, что Таможенная служба контролирует все грузы на контрольно-пропускных пунктах, передает Sputnik.

«Каждый грамм золота на контроле. Все видео сохраняется в архиве. Если говорить об энергетике, то мы видим, сколько воды поступает и как работают агрегаты… О ККМ было много сказано. В этой части мы контролируем процесс от Бишкека до отдаленных сел. У правоохранительных органов раньше было два глаза, теперь появился третий, камеры работают во всех регионах. Они стоят и на границе, каждый ребенок может спать спокойно. Есть на границе участки, где не ходят люди, их мы контролируем с помощью беспилотников», — заявил Жапаров.