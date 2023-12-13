Презентация новых продуктов HUAWEI в Дубае

Запуск новинок, сочетающих технологии и стильный дизайн, стал продолжением представленной ранее концепции «Опережая тренды».

Компания Huawei провела презентацию под слоганом «Создавая красоту», в ходе которой были представлены планшеты HUAWEI MatePad Pro 13,2 дюйма, HUAWEI MatePad Air версии PaperMatte, ноутбук HUAWEI MateBook D 16, а также наушники HUAWEI FreeClip с передовой конструкцией открытого типа.

Планшет HUAWEI MatePad Pro 13,2: умный помощник в креативных делах

Планшет HUAWEI MatePad Pro 13,2 дюйма отличается легким весом 580 г и толщиной 5,5 мм. Гибкий OLED-экран с узкими рамками 3,4 мм и большой полезной площадью 94% вместе с технологией HUAWEI X-True и системой HUAWEI SOUND обеспечивают полное погружение в развлекательный контент.

Поддержка стилуса HUAWEI M-Pencil (3-го поколения) с технологией NearLink и клавиатуры HUAWEI Smart Magnetic Keyboard предоставляет дополнительные возможности для творчества. HUAWEI M-Pencil (3-го поколения) подключается к планшету по NearLink, поддерживает более 10 000 уровней чувствительности к нажатиям и отличается быстрым откликом. А новая съемная клавиатура HUAWEI Smart Magnetic Keyboard, оснащенная полноразмерным тачпадом, превращает планшет в компьютер за считанные секунды.

Компания также представила планшет HUAWEI MatePad Air версии PaperMatte, оснащенный матовым экраном PaperMatte с разрешением 2800×1840 пикселей и максимальной частотой обновления 144 Гц. Устройство обеспечивает реалистичный опыт работы с контентом, как при чтении и письме на бумаге.

Наушники HUAWEI FreeClip: симбиоз технологий и стиля

Новые наушники HUAWEI FreeClip отличаются передовой конструкцией открытого типа и состоят из двух компонентов, соединенных особым элементом — инновационным эластичным коннектором C-bridge design. Благодаря коннектору стильное устройство комфортно располагается в ушах, не вызывая неприятных ощущений. При подзарядке в чехле наушники HUAWEI FreeClip обеспечивают до 36 часов прослушивания аудио. Оба наушника обладают идентичной конструкцией и взаимозаменяемы, поддерживают функцию шумоподавления на базе искусственного интеллекта во время вызовов и могут подключаться к двум устройствам.

Ноутбук HUAWEI MateBook D 16 2024: компактный корпус, широкие возможности

HUAWEI MateBook D 16 оснащен большим 16-дюймовым экраном HUAWEI FullView с режимом защиты зрения. При этом ноутбук весит как некоторые 15,6-дюймовые ноутбуки — всего 1,68 кг, а его толщина составляет 17 мм. Полезная площадь экрана достигает 90%, благодаря чему открывается дополнительное пространство для творческих задач, а 180-градусная поворотная петля позволяет расположить экран под удобным углом, гарантируя максимальную портативность.

Ноутбук также оснащен процессором Intel Core серии H 13-го поколения, системой охлаждения с двумя вентиляторами Shark fin и емкой батареей до 70 Вт*ч. Все это позволяет легко справляться с одновременным выполнением ресурсоемких задач. HUAWEI MateBook D 16 также является первым в мире ноутбуком, получившим 5 звезд по системе сертификации качества сигнала Wi-Fi SGS. Ноутбук поддерживает подключение на сверхдальнем расстоянии до 270 метров. Модель также поддерживает функцию «Суперустройство» и режимы умной видеоконференции.

Помимо этого, было анонсировано глобальное мероприятие 5 января 2024, которое будет проводиться в сотрудничестве с GoPaint. В рамках этого мероприятия Huawei представит платформу, на которой создатели цифрового контента со всего мира могут публиковать свои работы. Компания надеется, что это вдохновит многих на то, чтобы приобщиться к творчеству.