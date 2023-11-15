В Алматы прошла конференция Data Center & Cloud Kazakhstan

В ней приняли участие лидеры рынка дата-центров, облачные провайдеры и поставщики решений.

В конце октября в Алматы прошла шестая ежегодная международная конференция Data Center & Cloud Kazakhstan. Более 320 участников собралось вместе, чтобы обсудить ситуацию на рынке Казахстана. На этот раз на мероприятие отвели четыре дня, в рамках которых состоялись практические семинары, сама конференция и выставка партнеров, а также тренинг по построению ЦОД.

Основная задача серии мероприятий в рамках недели Data Center & Cloud Kazakhstan — это обмен знаниями и наилучшим опытом в области проектирования, построения и эксплуатации ЦОД, а также предоставления услуг на их базе. Конференция Data Center & Cloud Kazakhstan прошла в три потока — «Проектирование и построение ЦОД», «Инженерная инфраструктура» и «ИТ-системы и сервисы ЦОД». На ней обсуждались не только вопросы выбора и использования различных технических решений, но и стратегические вопросы, связанные с «зеленой повесткой» (ESG), перспективами внедрения технологий автоматизации, искусственного интеллекта, естественного охлаждения и инновационных систем накопления энергии. На конференции участники рассмотрели цифровую привлекательность Казахстана, различные экономические модели реализации проектов по построению ЦОД, особенности их реализации, тонкости выбора технических решений.

Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в течение двух лет обеспечить строительство дата-центров, специализирующихся на системах искусственного интеллекта. Для этого, в том числе, будут привлечены такие мировые игроки, как Amazon, Google, Mastercard и Citigroup. Соответствующие договоренности были достигнуты во время недавней поездки Президента РК в Нью-Йорк. Еще одна инициатива — создание в стране регионального цифрового хаба. Будут проложены высокоскоростные ВОЛС по дну Каспийского моря и наземная магистраль запад-восток для увеличения транзита трафика. В непосредственной близости от этой магистрали на деньги частных инвесторов планируется построить два гиперЦОДа.

Как отметил в своем выступлении Абилкаир Болатбаев, руководитель управления развития новых технологий и инфраструктуры в области связи МЦРИАП РК, для реализации этих амбициозных планов требуются изменения в нормативно-правовом регулировании отрасли ЦОД и облачных сервисов с учетом интересов крупных международных игроков и национальных инвесторов. Одно из регуляторных направлений связано с классификацией данных и определением условий их размещения и доступа к ним. В первую очередь, это важно для активизации работы в Казахстане мировых гиперскейлеров. Подобная классификация поможет и местным облачным провайдерам развивать бизнес в соседних странах и в мире в целом. Еще один важный пункт в этой работе — внесение в законодательство самого определения ЦОД и облачных сервисов. Ранее в документах фигурировали «серверные комнаты», а ЦОДы указывались в скобках. Теперь «ЦОД» становится отдельным понятием. Также в ближайшее время планируется ввести классификацию ЦОД и разработать правила технического аудита таких объектов.

В сфере правового регулирования представитель МЦРИАП отметил роль недавно созданной Ассоциации операторов ЦОД и облачных сервисов РК. По словам Светланы Черненко, директора ассоциации и главы представительства iKS-Consulting в Казахстане, формирование такого профессионального объединения — признак зрелости рынка. В числе задач ассоциации она выделила популяризацию сервисной модели потребления ИКТ-услуг среди потенциальных пользователей, формирование единой позиции игроков рынка в отношении правового регулирования и мер поддержки отрасли, а также повышение инвестиционной привлекательности казахстанской отрасли ЦОД и облаков.

Емкость рынка коммерческих ЦОДов в РК по оценкам iKS-Consulting составит в 2023 году порядка 2,6 тыс. стоек. В настоящее время каждая десятая компания в Казахстане использует одновременно собственные мощности, коммерческий ЦОД и облачные сервисы. Аналитики прогнозируют, что к 2025 году процент коммерческих ЦОДов и облачных сервисов вырастет в 73% компаний. «Рынок находится в преддверии инфраструктурного скачка — через пять лет число стоек может вырасти до восьми с лишним тысяч, а к 2030 г. — превысить 10 тыс», — говорит Светлана Черненко.

Развивается и облачный рынок. iKS-Consulting оценивает рост в 50%, причем инфраструктурные сервисы (IaaS/PaaS) доминируют над SaaS. У отдельных игроков рост значительно превышает средний показатель. Так, согласно данным компании PS Cloud Services, ее показатели текущего года существенно превосходят показатели 2021–2022 гг., а доходы от предоставления облачных сервисов в 2023 г. увеличатся на 78%.

Отметим, что глобальные капиталовложения в центры обработки данных в 2022 году поднялись на 15% по сравнению с предыдущим годом и достигли 241 млрд долларов. Об этом говорится в исследовании Dell’Oro Group, результаты которого представлены в марте этого года. Для сравнения — годом ранее этот показатель составлял 209 млрд долларов. На 10 крупнейших провайдеров облачных услуг пришлось 48% глобальных капиталовложений в дата-центры, а ведущим поставщиком серверов по размеру выручки стала Dell. За ней следуют HPE и Inspur. Аналитики уверены — предстоящие изменения архитектуры серверов и растущая потребность в высокопроизводительных вычислениях будут способствовать долгосрочным инвестициям в проекты ЦОД, однако в текущем году рост расходов на облачные технологии и корпоративные ЦОД замедлится. А по данным GlobalData, объем рынка облачных коммуникаций будет расти совокупным годовым темпом на 18,3% с 78 млрд долларов в 2022 году до 180,7 млрд долларов в 2027 году.

Среди факторов, которые позволят в ближайшие пять лет поменять рыночный ландшафт в сегменте ЦОДов и облачных сервисов в Казахстане, Светлана Черненко выделяет появление у инвесторов веры в коммерческий потенциал рынка, что происходит во многом благодаря поддержке государства. Аналитики уверены — не только увеличится число стоек, но и за счет сертификации площадок (на соответствие уровням Tier III и Tier IV Uptime Institute) повысится и качество предложения. Также будет повышаться доля высоконагруженных стоек, которые необходимы, например, для систем искусственного интеллекта. Правда, при этом, стоимость одного стойко-места тоже вырастет.

В рамках конференции прошла дискуссия на тему «Технологии и инфраструктура для Цифрового Казахстана», в которой приняли участие эксперты из Ассоциации операторов ЦОД и облачных сервисов РК, Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, компаний Schneider Electric и «Свободные Технологии Инжиниринг», а также генеральный директор сети дата-центров 3data Илья Хала. Во время дискуссии эксперты обсудили цели Цифрового Казахстана и место инфраструктуры ЦОД и облачных технологий в планах стратегического развития, условия и барьеры для реализации вышеозвученных планов, роль частного бизнеса и привлекательность страны для международных частных инвестиций.

Анализируя возможные сложности реализации проектов ЦОД в Казахстане, Евгений Вирцер, генеральный директор компании «Свободные Технологии Инжиниринг», на первое место ставит вопрос привлечения финансовых средств. «Проекты ЦОД — капиталоемкие. А базовая ставка Национального банка Казахстана даже выше, чем в РФ, что может затруднить реализацию таких проектов», — отмечает он. О высоких ценах и рисках при запуске ресурсоемких проектов высказался и Илья Хала. Он отметил при этом, что емкость рынка пока небольшая.

«До недавнего времени мы ориентировались на спрос, — говорит Светлана Черненко. — Сейчас понятно, что развитие инфраструктуры должно опережать спрос и менять парадигму взаимоотношений инвесторов и цодостроителей». Она указала на то, что в Казахстане запускаются инфраструктурные проекты принципиально нового масштаба и уровня. Речь идет о проектах на несколько тысяч стоек, которые могут стать переломными для рынка. Один из таких проектов — ЦОД Akashi, который планируется построить в Астане. Общая запланированная емкость объекта — 4096 стойко-мест, мощность 42 МВт. Это будет крупнейший объект такого уровня в Центральной Азии. ЦОД предполагается сертифицировать на соответствие наивысшему (в модели Uptime Institute) уровню отказоустойчивости Tier IV. Как рассказал Станислав Машагин, первый директор Akashi Data Center, первых заказчиков ЦОД сможет принять весной 2025 года.

Активно развивают свою инфраструктуру и другие участники рынка. Так, Казтелепорт планирует в I квартале 2024 г. ввести в эксплуатацию ЦОД «Ерейментау», седьмой объект в своей сети геораспределенных дата-центров. В то же время, Казтелепорт сосредоточен на развитии собственной платформы на базе OpenStack. Сырым Толеулиев, заместитель председателя правления АО «Казтелепорт», отметил, что среди ее преимуществ — независимость от вендоров, гибкость за счет открытого кода ПО, удобный API для разработчиков, а также большое количество модулей, позволяющих подстраиваться под потребности клиента.

Производитель платформы виртуализации vStack также принял участие в Data Center & Cloud Kazakhstan. vStack создан российскими разработчиками с большим опытом в сфере облачных решений и на базе опыта мировых гигантов. Компания входит в международную группу ITglobal.com. К слову, компания vStack уже работает на рынке Казахстана как партнер провайдера CloudTek.

«Платформа vStack работает на российском рынке виртуализации с 2019 года, а в 2023 году мы вышли на рынок Казахстана. Приятно осознавать, что не только компании в России, но и клиенты из СНГ оценили преимущества российских решений. В их числе — высокая производительность, простота в управлении и экономичность в сочетании со сравнительно невысокой стоимостью продуктов. Участники конференции Data Centers & Cloud Kazakhstan проявили большой интерес к платформе vStack, так что мы надеемся на расширение своего присутствия на рынке страны», — прокомментировал Станислав Мриль, генеральный директор vStack.

Как рассказал Василий Белов, вице-президент ITglobal.com Group, дата-центр АО «Казтелепорт» в Алматы — один из 10, в которых развернуты облачные платформы ITglobal.com. ЦОДы расположены в разных странах, включая Россию, Нидерланды, США, Канаду и Турцию. Причем провайдер ориентируется на ЦОДы уровня Tier III, инфраструктуру которых можно обслуживать без прерывания работы, благодаря чему становится возможным бесперебойное предоставление облачных сервисов. А это, наряду с архитектурой, не имеющей единой точки отказа, важно для обслуживания клиентов сегмента Enterprise.

«При оказании облачных услуг на рынке Enterprise облачному провайдеру необходимо соответствовать высоким стандартам по надежности ЦОД, грамотно выстраивать архитектуру облака, определенным образом подходить к эксплуатации и обслуживанию, чтобы выдерживать высокие показатели качества», — рассказал Василий Белов.

Василий Белов отметил, что облачный рынок Казахстана является одним из самых быстрорастущих рынков присутствия ITglobal.com: «В 2022 году наша облачная выручка в Казахстане увеличилась в четыре раза, и в 2023 году рост продолжился. Мы инвестируем серьезные средства в развитие облачного предложения в Алматы. На текущий момент это одна из самых передовых наших площадок. Помимо классического облака на VMware (на базе FlexPod — это коллаборация NetApp и Cisco) на площадке развернуты два высокопроизводительных кластера на базе гиперконвергентной платформы vStack, запущены услуги GPU Cloud Compute и 3D VDI на базе решений nVidia последнего поколения, S3 на базе NetApp Storage Grid и другие современные сервисы».

Алексей Лобов, директор по развитию трехфазных ИБП Ippon, выступил в рамках деловой части мероприятия с докладом «Не переплачивайте за ИБП». В своем выступлении он подчеркнул важность при выборе ИБП на крупные масштабные объекты, поскольку от бесперебойной работы оборудования зависит не только сохранность рабочих процессов, но и сохранность бизнеса в целом — из-за возможных блэкаутов дата-центры терпят серьезные риски и убытки.

Рынок услуг ЦОД и облачных сервисов в Казахстане входит в новую фазу развития — растет количество проектов и новых площадок, появляются новые игроки. На ежегодных конференциях «ИКС-Медиа» в Алматы неоднократно обсуждался дефицит профессиональных кадров, и многие специалисты обращались с пожеланиями организовать в Казахстане тренинги, которые уже несколько лет с большим успехом проводятся АНО «Координационный совет по ЦОДам и облачным технологиям» в России. Именно поэтому было решено включить в программу Data Center & Cloud Kazakhstan обучающий тренинг «Построение ЦОД». Этим уникальным курсом, рассчитанным на слушателей, обладающих базовыми навыками, и заинтересованных в расширении своих знаний о создании и применении ЦОД, завершилась неделя Data Center & Cloud Kazakhstan. Тренинг охватил вопросы построения и эксплуатации ЦОД и позволил сформировать целостную картину рассматриваемой области.

«Нам удалось переработать программу, собрать представительный пул лекторов, которые нашли время и возможность приехать в Алматы. Тренинги прошли успешно, и, надеюсь, они будут проводиться в Казахстане регулярно. Примечательно, что курсы посетили специалисты не только из Казахстана, но и из других стран, включая Узбекистан, Киргизстан, Армению и Грузию», — рассказал Дмитрий Бедердинов, генеральный директор АНО КС ЦОД.