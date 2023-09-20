Касым-Жомарт Токаев встретился с вице-президентом Amazon Сьюзан Пойнтер

Они обсудили возможности сотрудничества и строительство дата-центров.

В ходе беседы с представителем одной из крупнейших в мире технологических компаний обсуждались возможности взаимовыгодного сотрудничества в развитии облачных технологий и строительстве дата-центров. Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на достижения Казахстана в области электронного правительства, подчеркнув, что для дальнейшего совершенствования цифровой сферы в стране потребуются лучшие в своем классе инфраструктурные решения.

Amazon выразила заинтересованность в укреплении сотрудничества с Казахстаном с перспективой охвата всего центральноазиатского региона.

В рамках встречи было подписано соглашение между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (АО «НИТ») и Amazon Web Services о приобретении облачного решения Outpost и запуске пилотного проекта по его интеграции с платформой QazTech. Этот шаг заложит основу для размещения дата-центров глобальных игроков в Казахстане и реализации потенциала страны в качестве регионального IT-хаба, отметили в Акорде.