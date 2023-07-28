Куат Кусаинбеков, Казтелепорт: Облачные услуги растут и развиваются

О запуске нового ЦОДа в столице и о планах компании по расширению на соседних рынках рассказал руководитель АО «Казтелепорт» Куат Кусаинбеков.

В эпоху цифровых технологий спрос на облачные услуги стремительно растет. Вместе с этим растет и рынок центров обработки данных https://profit.kz/tags/datacenter/. Существует несколько факторов, которые этому способствуют. Прежде всего, это экономическая выгода. Компании и организации могут значительно сократить свои затраты на создание и поддержку собственной инфраструктуры, используя облачные ресурсы и модель «плати только за использование». Кроме того, такие услуги обеспечивают высокую гибкость и масштабируемость. Можно легко менять объемы используемых ресурсов в зависимости от потребностей бизнеса, что гарантирует эффективную работу и сокращает время простоя систем. В результате рынок ЦОД растет с каждым годом. Компании все больше отдают предпочтение облачным услугам, осознавая преимущества, которые они дают. Соответственно, и тот уровень, которые предоставляют провайдеры, повышается — они стремятся обеспечить заказчиков качественным и бесперебойным сервисом.

В прошлом году в Алматы компания «Казтелепорт» ввела в эксплуатацию первый коммерческий дата-центр, сертифицированный по уровню надежности Tier III Facility. «Сайрам» стал седьмым ЦОДом, входящим в сеть дата-центров «Казтелепорт». Провайдер продолжает развивать эту сеть и готовит запуск еще одного ЦОДа, теперь уже в столице. О том, когда он будет введен в эксплуатацию, а также о планах компании по расширению на соседних рынках в интервью Profit.kz рассказал Куат Кусаинбеков, председатель правления «Казтелепорт».

— «Казтелепорт» реализует в Астане проект по строительству еще одного ЦОД, сертифицированного Uptime Institute — «Ерейментау». Расскажите об этом подробнее — на какой он стадии и когда будет запущен?

— Да, действительно мы сейчас ведем проект по строительству ЦОДа в Астане. Он находится на стадии строительно-монтажных работ — возводится само здание. Параллельно поставляется оборудование. Сертификат на дизайн-проект — Tier III Design — уже получен, подтверждение уровня Facility запланировано на конец сентября. В декабре планируется запуск и ввоз оборудования первых клиентов.

— Расскажите, пожалуйста, про характеристики нового ЦОДа.

— ЦОД небольшой — рассчитан на 100 стоек мощностью от 7 до 14 киловатт, расположенных в четырёх машинных залах. Вся инженерная инфраструктура спроектирована по требованиям Uptime Institute и с использованием лучших мировых практик — как положено по стандарту Tier III. Мы прокладываем собственную оптику по двум независимым маршрутам, два — опять же, независимых, электрических ввода. Ну и конечно, это отдельно стоящее здание со всеми необходимыми удобствами для клиентов от парковки до возможности аренды ячейки для хранения инструментов или клиентской комнаты для работы с оборудованием. Расположение — в центре города, что очень удобно.

— Какие технологические особенности нового центра обработки данных вы бы могли особо подчеркнуть?

— Тут правильнее начать с описания технического подхода нашей компании к процессу расширения своей сети ЦОД. На мой взгляд важно, что у нас нет стандартной концепции проектирования и строительства дата-центров — всегда проект и его реализация индивидуальны и зависят от множества факторов и особенностей внешней среды: мы ищем и объединяем опыт разных команд, наращиваем компетенции, изучаем передовые решения в части технологии и оснащения ЦОД, пользуемся последними разработками большинства ведущих производителей инженерных систем с одной целью — предоставить клиентам самое оптимальное, сбалансированное решение по инженерной инфраструктуре ЦОДа в заданных условиях и критериях. Качественный, дотошный подход к этому процессу позволяет нам уверенно подтверждать сертификацию Tier III не только для проектной документации будущего ЦОДа (Tier III Design Documentation Certification), но и для уже реализованного проекта (Tier III Constructed Facility).

Астана, например, находится в климатической зоне, где по сравнению с Алматы, продолжительность холодного периода дольше. Соответственно, из важных технологических особенностей — применение новейшей системы охлаждения с использованием технологии free cooling, которая позволит в холодное время года значительно экономить электрическую энергию на поддержании нужного температурного режима и существенно снизить карбоновый след, тем самым внести свой вклад в экологическое развитие планеты и подать пример остальным участникам рынка.

— Так же, как и у «Сайрам», у «Ерейментау» заявлена сертификация Tier III. Вы не рассматривали вариант четвертого уровня сертификации?

— Рассматривали. И считали, и анализировали — и с технической точки зрения, и с коммерческой. Несколько раз в год ведём диалог с нашими клиентами и спрашиваем об удовлетворенности техническими показателями, стоимостью, основными и сопутствующими сервисами.

Мы следуем за рынком, за потребностями и возможностями бизнеса и видим, что уровня надежности Tier III сегодня достаточно. На сегодняшний день это самый распространенный в мире уровень.

— На каких клиентов будет ориентирован ЦОД «Ерейментау» и какие услуги там будут предоставляться?

— В нашем портфеле как крупные корпоративные клиенты, так и малый бизнес, достаточно большая доля финансового сектора, с ритейлом работаем, то есть практически со всеми. Наших клиентов сложно разделить на какие-то особые группы или сегменты — правильно будет сказать, что их объединяет готовность доверить рутинные IT-процессы партнеру и освободить время и ресурсы для основных задач бизнеса.

Теперь про услуги — клиентам будут доступны все сервисы «Казтелепорт»: это колокейшн, который дает возможность аренды от одного юнита до целого машинного зала, облачные услуги — IaaS, PaaS, кибербезопасность.

— С чем связана необходимость запуска еще одного центра обработки данных в Астане? Ведь в столице уже действуют два ваших ЦОДа.

— Так и есть. И здесь все просто: у нас есть в Астане два небольших действующих ЦОДа, и они утилизированы более, чем на 95%. Более того, уже сформирован теплый шорт-лист компаний, которые ждут открытия «Ерейментау». Есть организации, которые побывали в ЦОД «Сайрам» в Алматы и хотят «все то же самое», но в Астане.

— А как в целом вы бы оценили спрос на услуги коммерческих дата-центров в Казахстане в настоящее время?

— По нашим оценкам и по оценкам аналитических агентств спрос растет, что вполне естественно, поскольку рынок на текущий момент находится на подъеме. Еще одна причина увеличения спроса — пересмотр расходных моделей у участников рынка: если 10 лет назад практически все компании всех отраслей экономики старались двигаться по пути CAPEX (capital expenditure — капитальные расходы) — покупали собственное серверное оборудование и прочую IT-инфраструктуру, содержали штат необходимых IT-специалистов, то сейчас приходит понимание, что выгоднее вкладывать средства не в свою инфраструктуру и ее поддержку, обслуживание и модернизацию, а в легко масштабируемые вычислительные ресурсы стороннего провайдера при условии их надёжности и высокого SLA. Другими словами — готовность конкретной компании передать полностью или разделить управленческие, технические, юридические, инвестиционные риски, связанные с управлением её IT-активами, инженерными системами и персоналом дает возможность получить весь необходимый функциональный набор услуг ЦОД с оплатой за объем фактически использованных ресурсов без капитальных вложений. Смена расходной парадигмы дает толчок к развитию облачных услуг и услуг ЦОД. Бизнес должен заниматься бизнесом, а все, что касается надежной инфраструктуры, я считаю, лучше держать на аутсорсинге.

— Поговорим о развитии вашей компании. В Узбекистане запустился бренд SmartCloud и новый облачный провайдер, который входит в состав «Казтелепорта». По каким причинам было решено выходить на рынок Узбекистана?

Тут много разных факторов: и схожесть рынка, географическое расположение страны, наша готовность делиться наработанным опытом, процессами и кейсами по IT-реализации проектов и конкурировать с другими участниками рынка. Помимо этого, узбекский рынок развивается — государство создает специальные условия для развития экономики и бизнеса. Последние два года прослеживается тренд по запуску бизнеса в Узбекистане среди компаний-резидентов Казахстана и России. Это стимулирует внедрение облачных технологий не только в крупном, но и среднем бизнесе: на рынке Узбекистана стали появляться ЦОДы, различные IT-продукты.

В Казахстане у нас есть достаточно стабильно работающий стек технологий — как вендорских, так и с открытым кодом — для предоставления услуг IaaS, часть этого стека мы запустили в Узбекистане и уже обслуживаем первых клиентов.

Набор услуг пока минимальный — IaaS, хранение данных, резервирование, виртуальный файрвол. Это основные направления, которые мы сейчас уже готовы предоставлять. Конечно, с перспективой на расширение всех наших направлений. Как и в Казахстане, основная ставка делается на надежность сервисов и процессов. В Узбекистане сейчас представлено много российских и местных компаний, которые оказывают облачные услуги — мы займем нишу надёжных облачных сервисов.

— То есть вы готовы вступить в конкурентную борьбу?

— Безусловно. Конкуренция на узбекском рынке сейчас на достаточно высоком уровне, и я думаю, что она будет увеличиваться. Все понимают потенциал этого рынка и хотят на него войти, закрепиться и зарекомендовать себя как надежный поставщик услуг или товаров.

— Есть ли у вас планы по определенной доле рынка до конца текущего года? И каковы в целом ваши планы на узбекском рынке? На чем будете фокусироваться?

— Говорить о точной доле неизвестного пока еще рынка, мне кажется, еще рано. С момента юридической регистрации компании прошло всего полгода, сейчас решены практически все организационные вопросы. Сейчас у нас стадия входа на рынок и его практического изучения. Этот год связан с тесной работой с компаниями Группы Halyk, представленными в Узбекистане и другими нашими казахскими клиентами, организовавшими свой бизнес там. На следующий год обязательно поставим четкие достижимые цели исходя из конъюнктуры рынка и технических возможностей.

— А если говорить о подготовке кадров? Я знаю, что в Казахстане вы очень хорошо развиваете компетенции своих специалистов. Как в Узбекистане будет строиться работа по взращиванию кадров?

— Те услуги, которые мы оказываем в Узбекистане — на 90% удаленно поддерживаются казахстанской командой инженеров: это касается и мониторинга показателей работы облачной платформы и оборудования, и технической поддержки пользователей. Такая структура управления наиболее оптимальна, пока спектр услуг небольшой и клиентов немного. В перспективе — мы планируем расширение штата. Естественно, из числа местных специалистов — но, подходы к их обучению и сертификации будем использовать из опыта, накопленного в Казахстане. Перенесем на узбекский рынок только лучшее: будут внедрены процессы, которые наиболее удобны и развиты здесь, в Казахстане.