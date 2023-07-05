В Казахстане создали Ассоциацию операторов ЦОД и облачных сервисов

Она станет каналом для диалога между государством и рынком.

21 июня в международном технопарке IT-стартапов Astana Hub состоялось заседание казахстанских операторов коммерческих дата-центров и провайдеров облачных услуг совместно с представителями Комитета телекоммуникаций МЦРИАП, на котором обсуждались вопросы текущего состояния и перспектив развития казахстанского рынка ЦОД& Cloud, необходимости совершенствования отраслевого законодательства и формирования стратегии совместного развития игроками рынка сервисной модели потребления ИТ-услуг.

На встрече присутствовали представители АО «Казахтелеком», АО «Транстелеком», АО «Казтелепорт», ТОО QazCloud, АО «НИТ», ТОО «Интернет-компания PS», ТОО «ИТ-Град», ТОО «ИТГЛОБАЛКОМ КАЗ», ТОО «Яндекс.Облако Казахстан», ТОО «ВК Тех Казахстан», ТОО «Облачные решения».

Участники встречи пришли к единогласному мнению, что эффективное решение актуальных вопросов развития отрасли хранения и обработки данных, стремительно развивающейся и приобретающей критически важное значение в условиях диджитал-трансформации всех отраслей экономики и социальной жизни, требует объединения усилий в рамках профессионального сообщества. Такой площадкой для выработки консолидированной позиции игроков рынка по вопросам совершенствования отраслевого законодательства, популяризации сервисной модели потребления ИТ-услуг, разработки эффективных моделей ГЧП, формирования положительного инвестиционного климата в отрасли, стимулирования экспорта отечественных разработок станет «Ассоциация операторов ЦОД и облачных сервисов». Ассоциация объединит рыночных игроков, деятельность которых непосредственно связана с оказанием услуг на базе коммерческих дата-центров и предоставлением облачных сервисов.

«МЦРИАП приветствует и поддерживает инициативу игроков рынка коммерческих дата-центров и облачных услуг по созданию отраслевой ассоциации, которая должна стать каналом для диалога между государством и рынком, позволить слышать друг друга, вырабатывать эффективные решения для развития отрасли хранения и обработки данных. Поставленная Главой государства цель по формированию в Казахстане регионального дата-хаба требует от регулятора и отрасли постоянного нахождения в тесной связи для принятия сбалансированных решений, позволяющих учитывать как интересы национальных инфраструктурных и сервисных операторов и обеспечивать необходимые меры поддержки, так и формировать привлекательность отрасли для притока иностранных инвесторов и партнеров, готовых размещать и локализовывать свои решения в Казахстане с дальнейшим распространением их на территории Средней Азии. Таким образом, очень важно, чтобы уровень казахстанской инфраструктуры хранения и обработки данных соответствовал лучшим мировым практикам и стандартам. Мы рассчитываем, что ассоциация станет площадкой для взаимного обогащения всех участников рынка актуальной отраслевой экспертизой», — отметила Гульнара Букеева, заместитель председателя Комитета телекоммуникаций МЦРИАП РК.

Координировать деятельность ассоциации будет Светлана Черненко, много лет возглавляющая в Казахстане представительство аналитического агентства iKS-Consulting, специализирующегося на телеком-аналитике и управленческом консалтинге, в частности по рынку центров обработки данных и облачных сервисов.

«Ассоциация создается на принципах технологической и операторской нейтральности, что позволит наладить эффективный канал коммуникаций между рынком и государством в интересах всей отрасли, выводя ее на новый уровень правовой зрелости, повышать инвестиционную привлекательность за счет информационной открытости. Значимым направлением деятельности Ассоциации станет содействие в подготовке профессиональных кадров за счет программ обучения, доступа к лучшим мировым практикам и отраслевой экспертизе для создания привлекательных и эффективных сервисов и приложений, работающих на благо общества и бизнеса как в Казахстане, так и за его пределами», — прокомментировала Светлана Черненко, генеральный директор «Ассоциации операторов ЦОД и облачных сервисов».