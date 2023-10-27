Глобальный доход от облачных коммуникаций будет расти на 18,3% в 2022-2027 годах

В ближайшие пять лет в облачных коммуникациях произойдет существенный рост.

Предприятия переходят от устаревших решений к облачным коммуникациям и выбирают модель оплаты по мере использования, чтобы оптимизировать расходы и избежать авансовых инвестиций. На этом фоне ожидается, что объем рынка облачных коммуникаций будет расти совокупным годовым темпом на 18,3% с $78 млрд в 2022 году до $180,7 млрд в 2027 году, прогнозирует GlobalData.

США были крупнейшим рынком облачных коммуникаций в 2022 году с долей 36,7% от общего дохода, далее следует Китай с долей дохода 8,5%. Между тем, ожидается, что на рынках Индии и Сингапура будет зафиксирован самый быстрый рост: среднегодовые темпы роста составят 28,4% и 28,1%, соответственно.

«Ожидается, что облачные коммуникации продолжат свой значительный рост благодаря масштабируемости и адаптивности. Эта технология предлагает как улучшенный пользовательский опыт, так и качество обслуживания клиентов. Кроме того, эти платформы часто включают расширенные функции аналитики и отчетности, которые помогают компаниям получить представление о своих моделях общения. Этот подход, основанный на данных, позволяет предприятиям принимать обоснованные решения и улучшать свои коммуникационные стратегии», — говорит Теджал Харталкар, старший технологический аналитик GlobalData.

Ключевыми вертикалями облачных коммуникаций являются производство, информационные технологии, розничная торговля, розничный банковский бизнес и правительство, на которые в совокупности приходилось 33,7% общего рынка в 2022 году. Растущее внедрение работы из любого места (WFA) и принцип «принеси свое устройство» (BYOD) будут продолжать способствовать внедрению облачных коммуникаций во всех секторах. Облачные API-решения для связи способствуют значительному прогрессу во всех отраслях промышленности, обеспечивая оптимизацию связи и повышение операционной эффективности.

Гэри Бартон, директор по исследованиям корпоративных технологий и услуг GlobalData, объясняет: «Облачные коммуникационные платформы стали вариантом по умолчанию для большинства организаций. Эта тенденция усилилась из-за Covid-19, но продолжилась благодаря стратегиям цифровой трансформации предприятий, ориентированным на облачные технологии. Облачная модель предлагает гибкость, необходимую большинству предприятий по мере развития моделей работы, а также роста и сокращения рабочей силы. Облачная модель также предлагает мощный компонент аварийного восстановления. Добавление дополнительных компонентов, таких как подключаемые модули API и искусственный интеллект, увеличивает способность этих решений предлагать ценность для бизнеса и повышать взаимодействие с клиентами».

Аналитики отмечают, что ИИ определяет то, как работает бизнес. Предприятия используют интегрированные с искусственным интеллектом облачные коммуникационные платформы для расширения возможностей своих клиентов и агентов по продажам. Виртуальные помощники и чат-боты на базе искусственного интеллекта могут помочь бизнесу автоматизировать примитивные задачи. Виртуальные помощники и чат-боты существуют уже некоторое время, но в ближайшие годы развитие искусственного интеллекта сделает их голосовой обмен более естественным и привлекательным.

При этом на большинстве рынков усиливается нормативное давление в отношении хранения и передачи данных сотрудников и клиентов. Поэтому поставщики облачных коммуникаций и поставщиков решений инвестируют в меры безопасности и возможности шифрования, а также варианты локального хостинга. Эти функции помогают компаниям соблюдать строгие законы о защите данных и конфиденциальности, такие как GDPR и CCPA. Это позволяет предприятиям снизить риски, связанные с соблюдением требований, позволяя им сосредоточиться на основных операциях, обеспечивая при этом прозрачность данных. Эти улучшения обеспечивают постоянную актуальность модели совместной работы, размещенной в облаке.