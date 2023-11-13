Для чего казахстанцы чаще всего используют интернет

За 10 лет доля пользователей интернета в Казахстане резко увеличилась.

Если в 2012 году в онлайне бывало лишь 62 казахстанца из 100 в возрасте от шести до 74 лет, то в 2022 году — уже 94. Чаще всего интернет нужен людям для мессенджеров и соцсетей: так говорят 75% и 70% пользователей соответственно. Серьезную роль играет интернет-банкинг: его называют одной из главных причин для выхода в сеть почти треть пользователей, передает Liter.kz.

Доступ к интернету сегодня есть в 80% казахстанских организаций, а каждая десятая получает через сеть заказы. Также 13% крупных и средних предприятий обрабатывающей промышленности в 2022-м использовали цифровые технологии и в производственных процессах. В 2019 году показатель составлял меньше пяти процентов.