Встреча «10.11: новое поколение IT-лидеров» проходит в Алматы

Мероприятие приурочено ко Дню цифровизации.

Казахстан активно переходит на «цифровые рельсы», причем это касается не только коммерческих структур, но и госсектора, где основной вектор развития направлен на цифровизацию https://profit.kz/tags/digitaltransformation/ образования, медицины, правительства. Аналитики говорят, что объем экспорта казахстанской ИТ-отрасли вырос в пять раз только за 2022 год. В исследовании, проведенном GlobalCIO, Казахстан вошел в топ-30 самых развитых в цифровом отношении стран мира по данным 2022 года.

Сегодня, 10 ноября, ИТ-отрасль Казахстана отмечает День цифровизации и информационных технологий. праздник, который официально появился к стране только год назад. Almaty IT Community Club, коллаборация бизнес-сообщества представителей технологичных компаний, проводит сегодня в Алматы конференцию и нетворкинг-встречу «10.11: новое поколение IT-лидеров» https://qazaqitcom.kz/ , приуроченные к празднику. Перед IT-сообществом выступят Альтаир Ахметов, ex-заведующий отделом госуправления администрации Президента РК, Каныш Тулеушин, первый вице-министр МЦРИАП, Дархан Аспандияров, вице-президент по ИТ Банка ЦентрКредит, Асем Кенжебек, венчурный инвестор, Олжас Жанабек, руководитель Управления цифровизации Алматы, Кемель Айтжанов, Advisory Board, White hill Capital. Спикеры обсудят роль молодежи в развитии цифрового Казахстана и примут участие в панельной сессии Young Tech Leaders. В программе конференции также запланировано награждение IT-компаний грамотами от МЦРИАП. Вечером пройдет неофициальная часть мероприятия, где гости смогут пообщаться и принять участие в розыгрыше.

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