Казахстанцам улучшили доступ к PUBG MOBILE

«Казахтелеком» запустил на своей инфраструктуре локальные серверы известной мобильной игры.

У казахстанских любителей киберспорта появился доступ к локальным серверам PUBG MOBILE. 25 октября их запустил на своей инфраструктуре «Казахтелеком». Это обеспечит более низкий пинг (время, за которое отправленный в сеть запрос достигает адресата и возвращается обратно) для игроков в Казахстане, улучшит качество соединения и сделает игровой процесс более плавным и отзывчивым.

PUBG MOBILE – это мобильная игра, разработанная совместно с LIGHTSPEED STUDIOS, дочерней компанией Tencent Games и KRAFTON, Inc., по которой за 6шесть лет с момента создания было проведено более 1 100 крупных международных соревнований. В ходе одного из них, Mobile Global Championship Season 0, был зафиксирован рекордный пиковый онлайн - состязание одновременно смотрело более 3,8 млн зрителей. А в 2021-м эта дисциплина побила новый рекорд - ее ивенты набрали в общей сложности 216,8 млн часов просмотра.

Казахстан не стал исключением из этой общемировой тенденции. Еще в 2020 году PUBG MOBILE захватила пальму первенства среди киберспортивных дисциплин на внутренних турнирах республики, в разы опережая их по количеству участвующих киберспортсменов. Эта тенденция все еще сохраняется. По данным аналитического сервиса SimilarWeb, PUBG MOBILE является одной из самых скачиваемых мобильных игр в Казахстане, а количество желающих участвовать в ивентах PUBG MOBILE составляет 30% от общего числа участников казахстанских турниров, проходящих на национальной киберспортивной платформе Pinger.Pro.

К слову, на этом виртуальном казахстанском «киберстадионе» представлено более 20 различных игровых дисциплин. На платформе зарегистрировано более шести тысяч команд по PUBG MOBILE, что подтверждает интерес к этой игре в стране. В прошлом году PUBG MOBILE была включена Казахстанской киберспортивной федерацией в программу официального первенства страны – Кубка Казахстана по киберспорту. А в конце 2022-го сборная республики по этой дисциплине стала чемпионом мира на турнире «IESF Bali 2022».

Благодаря локализации серверов у Казахстана появилась возможность проводить международные ивенты по PUBG MOBILE и на своей территории. Это подчеркнул Куанышбек Есекеев, председатель правления АО «Казахтелеком», являющийся президентом QCF: «В Казахстане по самым скромным подсчетам аудитория пользователей, интересующихся киберспортом и онлайн-играми, составляет 3,5 млн человек. При этом PUBG MOBILE сейчас занимает первое место по популярности среди всех кибердисциплин в нашей стране, так что вполне логично, что мы уделяем повышенное внимание именно этой игре. Хочу особо отметить вклад в этот проект корпорации Tencent, которая стала одним из первых глобальных игроков кибериндустрии, локализовавшихся в Казахстане.

Глава QCF добавил, что появление локальных серверов в нашей стране – это хорошая новость и для кибератлетов из стран Центральной Азии, поскольку многие из них принимают участие в ивентах под эгидой Казахстанской федерации киберспорта.

«Казахтелеком» поддерживает развитие киберспорта в РК – оператор ввел специальный игровой тариф Alaman по доступной для геймеров цене, скорость на котором достигает 500 Мбит/с. Совместный проект QCF, «Казахтелекома» и Tencent Games не только увеличит киберспортивное комьюнити внутри страны и во всей Центральной Азии, но и увеличит количество конкурентоспособных казахстанских кибератлетов на мировой арене.

«Казахстанские киберспортсмены регулярно участвуют в международных турнирах и занимают там призовые места. В прошлом году сборная Казахстана по PUBG MOBILE, сформированная Qazaq Cybersport Federation, стала чемпионом мира на турнире IESF Bali 2022. На данный момент казахстанские команды Falcon Esports и Rukh Esports достигли высоких результатов в своих регионах и будут участвовать в Чемпионате мира PMGC. Еще одна наша команда в этой кибердисциплиине, Konina Power, на этих выходных прошла на чемпионат мира в регионе EU, и мы ждем от наших кибератлетов новых побед. А сейчас мы планируем запустить соревнования Alaman по PUBG MOBILE и на деле испытать запущенные сервера», - поделился Куанышбек Есекеев.

Представители PUBG MOBILE отмечают, что успехи казахстанских киберспортсменов на международной арене и постоянный рост киберспортивного комьюнити стали основными причинами решения по локализации серверов этой игры в нашей стране. Руководитель издательской группы Tencent Games в СНГ Хишам Нуху подчеркнул, что Казахстан является приоритетом для компании, поскольку это один ключевых рынков в регионе Центральной Азии.

«Географическое положение, уровень развития и проникновения интернета, а также наше стремление предоставить игрокам наилучшие возможности стали основными причинами для локализации трафика в Казахстане. PUBG MOBILE – одна из самых популярных игр в вашей стране, и мы считаем, что благодаря запуску локальных серверов и улучшению пинга игровой процесс будет еще более оптимизирован, а PUBG MOBILE станет более привлекательной для местных игроков», - говорит Хишам Нуху.