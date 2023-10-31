В рейтинге цифровой конкурентоспособности Казахстан обогнал Турцию, Италию и Польшу

Из всего СНГ в рейтинг вошел только Казахстан.

В мировом рейтинге цифровой конкурентоспособности IMD World Digital Competitiveness Ranking в 2022 году Казахстан занял 36-е место среди 63 стран мира. В рейтинге Казахстан обошел многие страны Европы, Азии и Америки — к примеру, позади остались Португалия, Италия, Венгрия, Хорватия, Индия, Польша, Румыния, Бразилия, Турция и другие, передает Sputnik.

Рейтинг IMD World Digital Competitiveness Ranking измеряет способность и готовность выбранных 63 стран внедрять и использовать цифровые технологии в качестве ключевого фактора экономических преобразований в бизнесе, правительстве и обществе в целом.

Самыми развитыми странами и территориями в сфере цифровизации стали Дания, США, Швеция, Сингапур, Швейцария, Нидерланды, Финляндия, Южная Корея, Гонконг и Канада.