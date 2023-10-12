Казахстан показывает поразительные результаты цифровизации

На Digital Bridge Forum 2023 заявили, что наша страна сделала весьма значимые успехи в развитии технологий и сервисов.

Михаил Ломтадзе выступил на международном форуме Digital Bridge 2023, который стартовал в Астане. Глава Kaspi отметил, что Казахстан за последние несколько лет осуществил технологический рывок, и предложил не просто развивать молодую индустрию, но и выходить с отечественными решениями и сервисами зарубеж.

«Посмотрите на наш уровень проникновения безналичных платежей и государственных услуг, на некоторые уникальные сервисы, которые есть сейчас в стране. Наши граждане могут использовать цифровые документы в мобильных приложениях, онлайн переоформить автомобиль за чашкой кофе или чая, зарегистрировать бизнес. Сейчас уже два из трех бизнесов регистрируются полностью онлайн. Можно так же онлайн оплачивать налоги, получать различные справки. И все это сделано буквально за несколько лет, потому что у государства было стремление сделать услуги как можно более доступными для граждан, и были частные компании, готовые предоставить свои технологии и платформы для реализации инноваций».

Он акцентировал внимание на том, что в мире аналогов казахстанских сервисов очень мало, и наши граждане, выезжающие зарубеж, ощущают эту разницу: «Гости приезжают в Казахстан, и удивляются, когда видят, что можно именную карту выпустить за 45 секунд. Такого нет нигде в мире. А когда наши любимые клиенты уезжают за пределы Казахстана, то предлагают нам выйти за пределы страны, говоря, что они «попали в прошлый век».

При этом спикер подчеркнул, что необходимо продолжать работу над инновациями внутри страны. Сейчас создается большое число малых компаний и стартапов, которые важно поддерживать, а также развивать инфраструктуру для большего проникновения услуг.