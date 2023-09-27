Инновационному проекту Алматы присудили третье место на международном конкурсе

Он создавался как ответ на вызовы пандемии, но постепенно функционал расширился.

Алматы стал бронзовым призером в номинации Tech-InnovaCity на премию «Умный город», прошедшей в Южной Корее. Алматы был отмечен за проект геоаналитики городских данных GEO-ANALYTICSKZ. Платформа была создана в ответ на вызовы пандемии Сovid-19, отслеживала наиболее уязвимые районы по заболеваемости и прогнозировала потенциальные направления распространения вируса, передает Sputnik.

Сейчас это универсальный инструмент анализа. Система обрабатывает всю информацию и может, например, указывать, где именно не хватает школ, ЦОНов, детских садов и так далее.

На конкурс поступило 240 заявок: участниками стали не только города, предложившие инновационные решения, но и частные компании, разработавшие уникальные технологические продукты. Жюри оценивало проекты в трех номинациях — Tech-InnovaCity, Human-CentriCity и LLeadership.

Золото получил Веллингтон (Новая Зеландия), серебро завоевали Мадрид (Испания) и Лос-Анджелес (США).