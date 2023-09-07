Рассчитать налоги и пошлины при ввозе автомобиля в Казахстан теперь можно онлайн

Представительство Международной Ассоциации водителей в Казахстане разработало калькулятор, рассчитывающий все расходы при доставке легкового транспорта, включая таможенную пошлину, налог на добавленную стоимость, утильсбор и первичную регистрацию.

Ввоз автомобиля в Казахстан сопряжен с определенными финансовыми затратами, и перед принятием решения следует тщательно изучить все необходимые требования и процедуры, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Рассчитать все таможенные расходы при ввозе автомобиля любой марки из любой страны мира можно заранее на специальном калькуляторе расходов на сайте Международной Ассоциации водителей в Казахстане. Достаточно выбрать марку автомобиля, год выпуска и объем двигателя или стоимость из инвойса. Статьи дополнительных расходов рассчитываются автоматически в тенге и долларах, исходя из актуального курса валюты.

Следует отметить, что при уточнении марки автомобиля и его характеристик, стоимость автомобиля в калькуляторе отображается в соответствии с ценовой информацией, предоставляемой Комитетом государственных доходов РК в открытом доступе. К примеру, автомобиль среднего класса 2022 года выпуска за пределами Казахстана стоит 5 509 700 тенге. При ввозе авто в Казахстан таможенная пошлина составит 826 455 тенге, НДС 12% от стоимости автомобиля по инвойсу — 762 739 тенге. Также покупателю необходимо оплатить 603 750 тенге за утильсбор и 863 тенге за первичную регистрацию. В результате итоговая стоимость автомобиля выросла до 7 703 507 тенге, из них 2 193 807 тенге составляют таможенные расходы, а это 28% от общей стоимости транспорта.

При покупке автомобиля класса люкс автовладельцу придется оплатить в среднем до 25% от итоговой стоимости за таможенные пошлины и налоги. Так, при стоимости авто 26 090 050 тенге дополнительные расходы составят 8 120 947 тенге. Окончательная стоимость автомобиля достигнет 34 210 997 тенге.

Исключение составляют электромобили. Владельцы электрокаров при ввозе авто в Казахстан оплачивают только первичную регистрацию. Таможенные пошлины и налоги уже не входят в итоговые статьи расходов.

С помощью калькулятора возможно рассчитать стоимость растаможки в Казахстане, Кыргызстане и России.