В Алматы пройдет Kcell Eurasian Mobile Summit 2023

Международная телеком-конференция соберет более 1000 участников и спикеров со всего континента.

23-24 августа в Алматы состоится самая масштабная международная телеком-конференция Kcell Eurasian Mobile Summit 2023. Основной темой мероприятия станет вопрос развития бизнеса в эпоху AI и 5G.

Двухдневная программа конференции включает панельные сессии на темы индустрии 4.0, развития телеком-отрасли, облачных технологий, AgriTech, искусственного интеллекта и другие. Вас ждут доклады и выступления международных и отечественных экспертов IT-, Fintech- и Telecom-сфер, международный нетворкинг.

В рамках «Kcell Eurasian Mobile Summit 2023» будет организована стартап-аллея, на которой 10 лучших стартапов представят свои инновационные решения. Во второй день саммита участников будет ждать захватывающий конкурс MOST Investable Battle. На главной сцене стартапы презентуют технологические проекты, а самый лучший из них получит премию.

Что будет обсуждаться на панельных сессиях:

— спрос на мобильные данные в последние годы, развитие 5G;

— результаты и перспективы развития IoT на базе телекома;

— цифровое образование будущего, роль и влияние EdTech в Казахстане;

— инновации в AgriTech для устойчивого сельского хозяйства;

— как формируются новые цифровые привычки — городская цифровая среда как стиль жизни;

— позиционирование в промышленной̆ безопасности — тренд или необходимость?

— тренды в генеративном ИИ устами ученых и практиков/разработчиков и художников;

— антикризисный пиар — как наладить здоровую коммуникацию;

— Women leadership — о том, как женщинам построить карьеру в IT.

Спикерами конференции выступят представители МЦРИАП, мобильные операторы, эксперты международных IT-компаний (Google, Yandex, VK Tech, NITEC, QazCloud и др.). Соорганизатор мероприятия — цифровой оператор Kcell, программный партнер — холдинг MOST.

Конференция Kcell Eurasian Mobile Summit 2023 пройдет на территории отеля Swissôtel Wellness Alatau Almaty. С подробной программой конференции можно ознакомиться по ссылке.