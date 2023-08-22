В Алматы пройдет Kcell Eurasian Mobile Summit 2023
Международная телеком-конференция соберет более 1000 участников и спикеров со всего континента.
23-24 августа в Алматы состоится самая масштабная международная телеком-конференция Kcell Eurasian Mobile Summit 2023. Основной темой мероприятия станет вопрос развития бизнеса в эпоху AI и 5G.
Двухдневная программа конференции включает панельные сессии на темы индустрии 4.0, развития телеком-отрасли, облачных технологий, AgriTech, искусственного интеллекта и другие. Вас ждут доклады и выступления международных и отечественных экспертов IT-, Fintech- и Telecom-сфер, международный нетворкинг.
В рамках «Kcell Eurasian Mobile Summit 2023» будет организована стартап-аллея, на которой 10 лучших стартапов представят свои инновационные решения. Во второй день саммита участников будет ждать захватывающий конкурс MOST Investable Battle. На главной сцене стартапы презентуют технологические проекты, а самый лучший из них получит премию.
Что будет обсуждаться на панельных сессиях:
— спрос на мобильные данные в последние годы, развитие 5G;
— результаты и перспективы развития IoT на базе телекома;
— цифровое образование будущего, роль и влияние EdTech в Казахстане;
— инновации в AgriTech для устойчивого сельского хозяйства;
— как формируются новые цифровые привычки — городская цифровая среда как стиль жизни;
— позиционирование в промышленной̆ безопасности — тренд или необходимость?
— тренды в генеративном ИИ устами ученых и практиков/разработчиков и художников;
— антикризисный пиар — как наладить здоровую коммуникацию;
— Women leadership — о том, как женщинам построить карьеру в IT.
Спикерами конференции выступят представители МЦРИАП, мобильные операторы, эксперты международных IT-компаний (Google, Yandex, VK Tech, NITEC, QazCloud и др.). Соорганизатор мероприятия — цифровой оператор Kcell, программный партнер — холдинг MOST.
Конференция Kcell Eurasian Mobile Summit 2023 пройдет на территории отеля Swissôtel Wellness Alatau Almaty. С подробной программой конференции можно ознакомиться по ссылке.