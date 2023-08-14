DevOpsDays возвращается в Казахстан

8 сентября в Алматы пройдет вторая конференция DevOpsDays, посвященная разработке, тестированию, безопасности и эксплуатации программного обеспечения.

DevOpsDays — это всемирная конференция, которая ежегодно объединяет IT-специалистов и развивает местные IT-сообщества. Она посвящена разработке, тестированию, безопасности и эксплуатации программного обеспечения. DevOpsDays пройдет в Алматы уже во второй раз. Мероприятие продолжает привлекать новые кадры, инвесторов и медиа-партнеров в индустрию. В этот раз впервые будет организована трансляция конференции из Алматы в Терриконовую долину в Караганде и в столичный AstanaHub.

В 2022 году на конференции собрали 220 IT-специалистов и 16 компаний-партнеров в офлайне, а доклады с конференции посмотрело 3600 человек. В этом году планируется привлечь 600 участников и втрое больше зрителей.

Если вы хостер, вендор ПО, банк, СМИ, телеком-компания или только входите в IT — эта конференция также для вас. Ждем вас 8 сентября, по адресу пр. Сейфуллина, 617, 5 этаж, конференц-зал Forum Event Space.

Для участия необходимо пройти регистрацию.