Более 192 тысяч казахстанцев получили выплаты по SMS благодаря Цифровой карте семьи

Нет необходимости обращаться в ЦОН или другое учреждение для оформления заявки.

С начала года свыше 192 тысяч казахстанцев получили выплаты или пособия без заявлений. Гражданам отправляли SMS-оповещения на номера, указанные в базе мобильных граждан, после подтверждения личности оформлялась заявка. Всего с начала года более 536 тысяч человек получили подобные сообщения, передает Sputnik.

«В жизненной ситуации, при которой гражданину положена мера поддержки, он получает SMS на номер, указанный в базе мобильных граждан, и может сразу ответить на него, существенно сократив время получения услуги — нет необходимости обращаться в ЦОН или другое учреждение для оформления заявки», — пояснили в пресс-службе Минтруда.

Цифровая карта семьи формируется на основе данных из всех действующих информационных систем госорганов. На сегодня в ней аккумулирована информация о более 19,7 млн граждан Казахстана, или более 6 млн семей.