Онлайн-передачу материалов о ДТП страховым компаниям запустили в Казахстане

Раньше нужно было сначала обратиться в полицию, потом - в страховую компанию, на что уходило много времени.

В Казахстане страховые компании будут онлайн получать материалы о ДТП. Об этом сообщила официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек на брифинге ведомства, передает Kazpravda.kz.

«МВД совместно с Комитетом по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры и АО „Государственное кредитное бюро“ реализовало онлайн-передачу материалов о ДТП страховым компаниям для страховых выплат», — сказала спикер.

Шугыла Турлыбек отметила, что ежегодно сотни тысяч граждан для получения копий материалов о ДТП сначала обращались в полицию, потом предоставляли документы в страховые компании, тем самым тратили на это много времени. Теперь весь этот процесс автоматизирован благодаря интеграции баз данных полиции, прокуратуры и страховых компаний.

«При дорожно-транспортном происшествии, после составления сотрудником полиции, протокол попадает в базу, где проходит проверку. Затем он автоматически передается в суд и параллельно в страховую компанию», — разъяснила она.

Необходимо только обратиться в страховую компанию для оценки причиненного ущерба и ждать SMS с приглашением в суд, добавила официальный представитель МВД.