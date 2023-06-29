Казахтелеком и AzerTelecom подписали соглашение в рамках реализации Транскаспийского оптоволоконного проекта

Проект обеспечит строительство первого подводного кабельного маршрута по дну Каспийского моря.

Телеком-операторы Казахстана и Азербайджана в рамках визита премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова в Баку подписали соглашение о создании совместного предприятия для строительства и эксплуатации Транскаспийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря по маршруту Азербайджан-Казахстан. Эта линия станет частью масштабного проекта «Цифровой Шелковый Путь» (Digital Silk Way), предусматривающего создание нового цифрового телекоммуникационного коридора между Европой и Азией.

Со стороны АО «Казахтелеком» документ подписал председатель правления Куанышбек Есекеев, с азербайджанской стороны — глава телеком-направления NEQSOL Holding, в состав которого входит «AzerTelecom», Василь Лацанич.

Подписанный документ определяет цель и задачи совместного предприятия по строительству и эксплуатации Транскаспийской волоконно-оптической линии связи по маршруту Казахстан-Азербайджан, детализируя механизмы его управления операторами. На сегодняшний день сторонами уже разработан высокоуровневый дизайн HLD (high-level design) будущей подводной линии, утверждена детальная дорожная карта реализации проекта.

Комментируя соглашение, Куанышбек Есекеев подчеркнул, что «Казахтелеком» и «AzerTelecom», как лидеры в своих соответствующих областях, высоко оценивают преобразующий потенциал этого проекта и объединили усилия, чтобы воплотить его в реальность.

«Будущей Транскаспийской волоконно-оптической линии связи обеими нашими странами отводится ключевая роль в развитии национальных цифровых инфраструктур для предоставления услуг связи как внутренним пользователям, так и для создания дополнительных возможностей международного трафика между Европой и Азией. Вместе мы объединим наш опыт, ресурсы и видение, чтобы обеспечить успешное строительство и эксплуатацию этого уникального для нашего региона проекта», — сказал Куанышбек Есекеев.

В свою очередь, Василь Лацанич прокомментировал соглашение, подчеркнув, что Транскаспийская волоконно-оптическая линия связи обеспечит высокую пропускную способность передачи данных, соединяя регионы и преодолевая географические границы: «Сотрудничество между компаниями AzerTelecom и Kazakhtelecom будет способствовать установлению доступа к новым рынкам и повышению удобства использования интернета, а также пропускной способности передачи данных между странами. Кроме этого, уникальность проекта заключается и в том, что он обеспечит строительство первого подводного кабельного маршрута по дну Каспийского моря».