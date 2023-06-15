Флагманский смартфон HONOR Magic5 Pro стал доступен в Казахстане

Глобальный технологический бренд HONOR объявил о старте продаж.

Передовые технические решения обеспечили HONOR Magic5 Pro лидерство по таким критериям как продуктовый дизайн, качество экрана, возможности съемки и общая производительность. Вместе эти факторы задают новые стандарты качества в сегменте топовых смартфонов и обеспечивают лучший в классе пользовательский опыт.

Симметричный дизайн с парящим экраном

HONOR Magic5 Pro отличается изогнутым с четырех сторон экраном с ультратонкими рамками и эффектным круговым дизайном тройной камеры — центрального элемента задней панели.

Благодаря «парящему» 6,81-дюймовому LTPO-экрану HONOR Magic5 Pro гарантирует качественно новые ощущения от просмотра любого контента, будь то чтение, игры, кино или просто серфинг по веб-сайтам. Новая технология управления подсветкой обеспечивает впечатляющую яркость до 1800 нит, что гарантирует высочайший комфорт использования при ярком солнечном свете.

HONOR Magic5 Pro также оснащен дискретным чипом экрана, который повышает качество движущихся изображений, улучшает воспроизведение HDR-контента, увеличивает четкость видео и обеспечивает более высокую частоту кадров при меньшем энергопотреблении. Сертифицированный по стандартам HDR10+ и IMAX Enhanced экран HONOR Magic5 Pro позволяет наслаждаться фильмами с еще более высоким качеством изображения.

Функция снижения мерцания эффективно регулирует яркость экрана, уменьшая нагрузку на глаза. Новая функция «Циркадный ночной экран» с настройками в зависимости от времени суток минимизирует негативное воздействие синего света и положительно воздействует на качество сна пользователя. Экран HONOR Magic5 Pro работает с ШИМ-частотой до 2160 Гц. Это уменьшает мерцание и обеспечивает безопасный просмотр контента при низком освещении.

Непревзойденные возможности мобильной фотографии и съемки видео

HONOR Magic5 Pro оснащен тройной основной камерой с разрешением каждого сенсора 50 Мп. Широкоугольная и ультраширокоугольная оптика, а также телефото объектив обеспечивают полную свободу творчества в любых сценариях.

Новый алгоритм вычислительной фотографии Ultra Fusion значительно повышает четкость изображения при зуме от 3,5 до 100 крат. Процессор HONOR Image Engine обеспечивает работу технологии сверхскоростной съемки «Соколиный глаз». Пользователи также могут снимать сцены при слабом освещении благодаря функции «Идеальная ночь», а технология «Интеллектуальный захват движения» способна определять происходящее в кадре, она автоматически снимает наиболее эффектный кадр.

Повышенная конфиденциальность и безопасность

HONOR Magic5 Pro оснащен аппаратной системой безопасности Dual-TEE, разработанной совместно с Qualcomm. Благодаря дискретному чипу безопасности обеспечивается максимальная защита паролей и биометрических данных, таких как сканы лица и отпечатков пальцев.

В HONOR Magic5 Pro впервые в отрасли внедрена технология пространственного контроля и подавления звуков во время звонков — «Конфиденциальный разговор». Даже при нахождении в людном, но тихом месте — например, в лифте — посторонние не смогут четко расслышать речь звонящего.

Технологии флагманской производительности

Новейшая мобильная платформа Snapdragon 8 Gen 2 обеспечивает непревзойденную мощность для продуктивной работы и наилучшего опыта игр или других развлечений. В HONOR Magic5 Pro впервые используются антенны Wi-Fi и Bluetooth с раздельной архитектурой, что повышает скорость беспроводной передачи данных на 200% и снижает задержку на 30% по сравнению с традиционной конструкцией.

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5100 мА*ч, обеспечивающим целый день непрерывной работы. Для зарядки используются адаптеры и станции Qi с поддержкой технологии HONOR SuperCharge мощностью 66 Вт для проводной зарядки и 50 Вт для беспроводной.

HONOR Magic5 Pro работает под управлением новейшей операционной системы MagicOS 7.1 на базе Android 13.

Все новые обладатели Magic5 Pro получат доступ к премиальным сервисным услугам. Это бесплатная замена экрана в случае повреждения в течение 6 месяцев со дня покупки, дополнительные полгода сервиса сверх основного гарантийного срока и бесплатная доставка в сервисный центр и обратно после ремонта.

HONOR Magic5 Pro доступен в двух цветах — полночный черный с глянцевым покрытием и матовый шалфейный зеленый. Приобрести смартфон можно по цене 599 990 тенге в магазинах сетей Mechta.kz, Evrika, Technodom, DNS и Vokk Mobile. Покупатели нового HONOR Magic5 Pro в период до 30 июня получат в подарок смарт-часы HONOR Watch GS 3.