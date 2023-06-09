Эксперты оценили возможности Казахстана на IT-рынке

SAP, ведущая мировая компания в области корпоративного программного обеспечения, подчеркнула свой интерес к рынку информационных технологий в Казахстане.

Немецкий производитель ПО собрал лидеров отрасли в Алматы в рамках форума SAP Discovery Day Almaty 2023, посвященного инновациям и технологиям. Площадка стала центром притяжения руководителей различных бизнес-направлений ведущих компаний из Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана.

Примечательно, что многие из приглашенных зарубежных спикеров отметили значительный прогресс Казахстана в области информационных технологий, большой потенциал дальнейшего развития нашей страны в этой отрасли и не только, а также высокую степень важности РК для мировой экономики. Так Андре Хертер, операционный директор SAP в Центральной и Восточной Европе в своем выступлении сделал акцент на том факте, что регион Центральной Азии исторически занимал значимое место в геополитике и геостратегии, упомянув концепцию Хэлфорда Дж. Маккиндера, называвшего эту территорию «осью истории». Казахстан же г-н Хертер, в свою очередь, назвал «Сердцем Центральной Азии».

«В SAP работают представители 157 национальностей. И я думаю, что такие события, как SAP Discovery Day Almaty, показывают, как технологии могут объединять страны и людей, независимо от их происхождения и границ», — отметил спикер.

Также г-н Хертер привел весьма интересную статистику, согласно которой Казахстан по некоторым параметрам даже идет впереди родины компании SAP.

«Товарооборот между Казахстаном и Германией составил 5,1 млрд евро (по данным за 2021 год). Германия импортировала из Казахстана товаров на 3,7 млрд евро, это действительно много. То есть, вы экспортируете гораздо больше, чем импортирует в Казахстан Германия (1,4 млрд евро за 2021 год), и этот показатель растет. Также Казахстан — очень молодая страна, если сравнивать ее с Германией или другими странами. Средний возраст в Казахстане составляет всего 31,6 лет, а 40% населения моложе 25 лет. И последнее, но не менее важное: если сравнивать с Европой, то в последние два квартала наша экономика выросла на 0,5%, а в Казахстане темпы роста ВВП составляют 4,3%. Таким образом, экономика Казахстана демонстрирует значительный рост», — поделился Андре Хертер, акцентируя внимание на том, что эти факторы делают Казахстан крайне привлекательным для SAP.

О том, как важен для компании SAP бизнес и его дальнейшее развитие именно в Центральной Азии, рассказал также и Александр Метечко, управляющий директор Multi-country кластера SAP: «Мы работаем на казахстанском рынке очень давно. Мы продолжаем инвестировать в его развитие, потому что видим здесь огромный потенциал. За последнее время мы релоцировали сюда очень много специалистов. Сейчас Казахстан для нас является IT-хабом по всей Центральной Азии, потому что здесь работает множество специалистов, которые развивают бизнес не только с клиентами в Казахстане, но и в целом со всеми странами ЦА».

По его словам, как для государства, так и для компании путь цифровизации — это путь увеличения конкурентоспособности, прибыльности и эффективности и компания видит своей миссией не только коммерческие результаты, но и возможность сделать жизнь в Казахстане лучше.

К слову, упомянутый большой потенциал IT-отрасли Казахстана подтверждается и статистическими данными. Несмотря на то, что, по информации технопарка Astana Hub, доля отрасли информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в общем объеме ВВП страны все еще маленькая — 3,3% на 2021 год, данный показатель постоянно растет. Для сравнения, в 2017 году доля ИКТ составляла всего 1,3%, и в текущем году эксперты ожидают дальнейший рост.

Также о значительном уровне развития информационных технологий в Казахстане свидетельствуют и международные рейтинги, в которые попала наша страна. К примеру, на сегодняшний день РК занимает 20-е место в рейтинге Digital Intelligence Index по темпам цифровизации (всего в данный индекс входят 90 стран), а также 36-е место — в рейтинге World Digital Competitiveness Ranking, оценивающем способность и готовность 63 стран внедрять цифровые технологии в качестве ключевого фактора экономических преобразований в бизнесе, правительстве и обществе.

Продолжая разговор о готовности компании SAP привнести свой вклад в цифровизацию казахстанского бизнеса, Александр Метечко добавил: «Мы даем возможность компаниям Казахстана увидеть, как они могут развиваться, как делать бизнес, что еще из решений сейчас в тренде, и что они могут использовать для того, чтобы сделать свой бизнес более успешным. Потому что наша конечная цель — это сделать наших заказчиков счастливыми, их бизнес — прибыльным, эффективным и конкурентоспособным».

Акцентируя внимание на заказчиках, г-н Метечко отметил, что в Казахстане среди них довольно много тех, с кем SAP сотрудничает уже более 20 лет — офис компании в Республике был открыт в 1997 году. Прежде всего, такими клиентами SAP являются компании из нефтегазовой, финансовой, телекоммуникационной, транспортной, металлургической отраслей, а также ритейл-индустрии и государственного сектора. Однако, сейчас трендом является также большое количество коммерческих заказчиков:

«Они видят, что в текущих условиях рынка они могут быть конкурентоспособными, отвечать изменениям, только когда используют новые технологии, инновации для того, чтобы отвечать вызовам очень быстро меняющегося рынка. И на SAP Discovery Day Almaty 2023 мы показали, куда мы двигаемся, как мы работаем. И это, на мой взгляд, — основная история, которую мы хотели донести сегодня», — резюмировал г-н Метечко.

В подтверждение его словам, отметим, что прошедшее мероприятие собрало более 600 гостей, среди которых были представители крупнейших компаний разных отраслей и лидеры различных бизнес-направлений, таких как финансы, сбыт, снабжение, логистика, закупки, человеческие ресурсы и и другие.

Также нельзя не отметить существенную роль, которую в функционировании экосистемы компании SAP играют и ее партнеры, а их, к слову, у компании более 22 тыс. по всему миру. Так Андрей Трещук, управляющий директор компании TerraLink, выступившей генеральным партнером SAP Discovery Day Almaty, считает, что у SAP одна из самых сильных экосистем в Казахстане — и партнерская, и клиентская.

«То сообщество, которое вокруг себя собрала компания SAP — это сообщество лидеров. А какое основное свойство лидера? Лидер умеет находить возможности и их реализовывать. Для нас SAP — не только технологический партнер. SAP — это еще и пример деловой культуры, выдающейся экосистемы и пример того, как должен быть устроен современный технологичный бизнес. Мне кажется, что для успеха любого предприятия важна не только технология, важно все, что ее сопровождает. А SAP помимо технологического лидерства несет с собой лучшие деловые и отраслевые практики.Партнерство с SAP для нас — такой широкий стек возможностей, связанных и с технологиями, и с экосистемой SAP, и с ее деловыми практиками, и с индустриальным опытом — все вместе», — отметил г-н Трещук.

Спикер добавил, что в Казахстане TerraLink и SAP работают вместе с 2010 года, и за это время у компаний и заказчиков сформировалась «трехсторонняя гармония», и данное сотрудничество не только приносит всем его участникам коммерческий успех, но и позволяет многому научиться, совершенствоваться и стремиться к достижению новых вершин в условиях жесткой конкуренции и постоянно меняющихся условий бизнеса.