Инновационные пешеходные переходы появляются на казахстанских дорогах

Дорожники установили светящиеся «зебры» на республиканских трассах с интенсивным трафиком.

Для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения специалисты КазАвтоЖола обустраивают инновационные пешеходные переходы на трассах республиканского значения. Пять новых проекционных пешеходных переходов появилось в Алматинской области.

Светящиеся «зебры» установлены в местах, где зафиксирован достаточно высокий поток пешеходов — около населенных пунктов, учебных заведений, пунктов медицинской помощи и др.

Проекционные пешеходные переходы уже обустроены:

— на 29 километре дороги А-2 «Граница РУ (на Ташкент) — Шымкент — Тараз — Алматы — Хоргос» (Карасайский район, около авторынка Барыс);

— на 52 километре трассы А-4 «Алматы — Шамалган — Узынагаш — Аккайнар — Сураншы батыр — граница РК» (Жамбылский район, рядом с поселком Каргалы);

— на 40 километре автодороги М-36 «Граница РФ (на Екатеринбург) — Алматы» (Карасайский район, около поселка Кошмамбет);

— на 24 километре дороги А-2 «Граница РУ (на Ташкент) — Шымкент — Тараз — Алматы — Хоргос» (Талгарский район, около поселка Панфилово);

— на 15 километре трассы Р-17 «Алматы — Талгар — Байдибек би» (Талгарский район, около поселка Белбулак).

«Световая разметка не заменяет существующую, а дублирует ее при помощи специальных гобо-проекторов в темное время суток. Проекция позволяет сконцентрировать внимание водителей и вовремя заметить переходящих дорогу людей. Технология видна за 100-150 метров. Проекционные зебры также хорошо видны и заметны в непогоду. При плохих погодных условиях автомобилисты и пешеходы смогут увидеть на дороге четкое отображение бело-желтой пешеходной разметки», — рассказала официальный представитель АО «НК „КазАвтоЖол“» Стамгазиева Ляззат.

На сегодняшний день на автодорогах республиканского значения девяти регионов страны функционирует порядка 30 инновационных пешеходных переходов.