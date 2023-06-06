Почти 89 тыс. казахстанцев прошли обучение на платформе Skills enbek

С момента запуска авторы опубликовали на платформе 212 курсов по различным направлениям, из них 159 – бесплатные.

С начала 2023 года 88,9 тыс. граждан, из которых порядка 22,7 тыс. безработных, получили сертификаты о прохождении курсов на платформе профессионального обучения в онлайн режиме Skills.enbek.kz. Всего на платформе зарегистрировалось 283,1 тыс. казахстанцев, из которых 101,9 тыс. — в 2023 году. Из 22,7 тыс. безработных граждан, прошедших обучение, порядка 7,5 тыс. человек — представители молодежи, в основном из Кызылординской, Туркестанской, Алматинской и Жамбылской областей. С момента запуска авторы опубликовали на платформе 212 курсов по различным направлениям, из них 159 — бесплатные. Продолжительность курсов составляет от 1 до 72 часов.

Наиболее востребованными курсами являются «Выращивание клубники от А до Я», «Птицеводство. Выращивание бройлеров», «Откорм крупного рогатого скота», «Ірі қара малды бордақылау», «Кассир».

На платформе постоянно увеличивается число бесплатных курсов для развития профессиональных навыков по различным профессиям: в сфере информационных технологий, экологии и охраны труда, туризма, бизнеса, энергетики, маркетинга и менеджмента, образования и воспитания.

Как сообщалось ранее, платформа направлена на повышение уровня образованности и профессионализма населения страны в целом, стимулирование карьерного развития и продвижение концепции «обучение в течение всей жизни». Она создана по аналогии с международными обучающими площадками, предоставляющими доступ к онлайн курсам по принципу маркетплейса.

На платформе обучающийся самостоятельно выбирает подходящий темп и язык обучения, комфортный принцип подачи материала, может отслеживать свой прогресс в образовательном процессе. По окончанию обучения обучающийся должен сдать тестирование с пороговым уровнем 70%. При успешном завершении онлайн курса выдается сертификат об освоении навыка. Обязательным условием завершения курса является оценка курса со стороны обучившегося. Сертификат автоматически указывается в резюме, созданном обучающимся при регистрации на Электронной бирже труда (enbek.kz). При поиске работников потенциальный работодатель будет видеть сертификаты, полученные после успешного обучения на платформе.

С марта 2022 года на Платформе оптимизирован действующий функционал и запущены новые сервисы. В частности, усовершенствован поиск курсов, создана понятная структура уроков, появилась возможность отслеживания процесса обучения и быстрого взаимодействия с авторами курсов. Для авторов курсов доступен удобный конструктор составления урока, просмотр статистики и эффективности опубликованных курсов, предусмотрен разнообразный дизайн сертификатов, а также размещен онлайн калькулятор для предварительного расчета стоимости обучения.

Размещение онлайн курсов на платформе для авторов и разработчиков осуществляется бесплатно. Курсы могут быть размещены на государственном и русском языках, должны содержать различные форматы представления информации: текст, презентации, видео и аудио материалы, инфографика и др. Платформа предполагает возможность адаптации интерфейса для обучающихся с особыми потребностями.