Первая криминалистическая цифровая лаборатория заработала в Казахстане

Новейшая техника и оборудование значительно упрощают процесс раскрытия преступлений/

Руководство оперативно-криминалистического департамента министерства внутренних дел представило первую в Казахстане цифровую криминалистическую лабораторию. С ее помощью полицейские смогут гораздо эффективнее, а главное рационально используя силы и средства, раскрывать самые сложные преступления, передает Sputnik.

Специалисты лаборатории будут работать в двух направлениях. Первое — компьютерно-технические исследования с использованием программно-аппаратных комплексов. Второе — портретные исследования по фото- и видеоизображениям с использованием идентификации личности по биометрическим признакам. Это поможет в автоматическом режиме устанавливать правонарушителей и преступников. Цифровая лаборатория позволит также сократить число жертв мошенников, исключить риск необоснованных задержаний, закреплять доказательную базу при расследованиях.

«Здесь концептуально новое оборудование, новое программное обеспечение, которые помогут в кратчайшие сроки проводить компьютерно-технические исследования. Это новый вид исследования на сегодняшний день в системе МВД. До этого момента мы сами не проводили. Назначали в другие государства в специальные органы», — рассказывает заместитель начальника управления оперативно-криминалистического департамента МВД Казахстана Мухит Сулейменов.

Лаборатория начала работу только в этом году. Тем не менее уже есть результаты по системе идентификации лиц. И, к примеру, такие преступления, как кражи, полицейские раскрывают, сидя в кабинете: сотрудник-криминалист идентифицирует людей удаленно.

«Мы предоставили новейшие разработки мировой криминалистики. Сегодняшняя техника позволяет изъять и обнаружить даже невидимые, скрытые следы преступления. На данный момент у нас проводятся тренинги для всех начальников оперативно-криминалистических служб страны. Обучаем их работе с этим оборудованием. После ими будут сданы зачеты по ее применению на месте происшествия», — отметил заместитель начальника оперативно-криминалистического департамента МВД РК Сергей Стихеев.

Также в МВД добавили, что здесь же функционирует молекулярно-генетическая лаборатория, оснащенная всем необходимым оборудованием и современным расходным материалом. Работают в ней высококвалифицированные сотрудники и специалисты.