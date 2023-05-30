Казахстанские банки перешли в онлайн

Посредством цифрового банкинга ежедневно проводится более 15 миллионов операций.

Наиболее значимый тренд последних лет в финансовой отрасли — расширение спектра и охвата онлайн-услуг. Финансовые сервисы все чаще предоставляются через дистанционные каналы обслуживания посредством интернет- и мобильного банкинга. Это меняет принципы работы фининститутов с клиентами: внедряя инновационные технологии, банки переходят от физического обслуживания к удаленному. Количество активных пользователей онлайн-банкинга в Казахстане растет стремительными темпами. Так, по данным Ranking.kz, к концу первого квартала текущего года показатель достиг уже 23,1 млн единиц — на 14,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом, к примеру, еще в 2019 году в стране числилось всего 5 млн активных пользователей.

Подобная тенденция свойственна не только Казахстану — это общемировой тренд. По прогнозам, к 2024 году число пользователей цифрового банкинга в мире достигнет 3,6 млрд. Почти 94% пользователей мобильного банкинга отмечают, что пользуются доступом к цифровым банковским услугам не реже одного раза в месяц. К примеру, в США мобильный банкинг для управления своими финансами использует почти 89% владельцев банковских счетов.

Сегодня мобильные приложения топовых банков Казахстана представляют собой не только набор основных банковских услуг, но и большую экосистему, включающую множество разных услуг и возможностей.

Стоит отметить, что население РК готово к использованию цифровых банковских услуг: в стране отмечается достаточно высокий уровень цифровой грамотности — по итогам 2022 года показатель достиг 88,3%.

Для справки: в 2021 году уровень цифровой грамотности составлял 87,3%, в 2020-м — 84,1%, в 2019-м — 82,1%, в 2018-м — 79,6%. Значение показывает долю пользователей в возрасте 6-74 лет, владеющих навыками использования персонального компьютера, смартфона, планшета, ноутбука; стандартных программ; получения услуг и сервисов через интернет.