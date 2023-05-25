Искусственный интеллект создал рекламный ролик для казахстанского автопроизводителя

В мире уже давно поняли, что нейронная сеть — мощный инструмент, который можно использовать во многих сферах.

Казахстанцы активно применяют AI-технологии для генерации текстов и картинки. Компания Allur решила пойти дальше и впервые в Центральной Азии «поручила» искусственному интеллекту выпуск рекламного контента. Видеоролик посвящен 20-летию казахстанской автомобильной компании. На сегодняшний день дилерская сеть под брендом Allur насчитывает 68 партнерских и 9 собственных автомобильных центров. Придавая важное значение маркетингу, Allur стал пионером в использовании ИИ в рекламных целях в нашей стране.

Креативность идеи демонстрирует стремление автопроизводителя двигаться вперед. Виртуальным режиссером видеоролика, по сути, выступил AI. Конечно, в его создании принимали участие живые люди, а именно — профессионалы рекламного агентства Redkeds Central Asia и продакшн-студии anykey, а также графический дизайнер Риз Есентаев. И им пришлось немало потрудиться, чтобы скорректировать действия нейросети. Но тем не менее, сам факт генерации видео искусственным интеллектом ставит под сомнение необходимость огромной армии рекламщиков по всему миру. Казахстан, стремящийся следовать современным тенденциям, в этом не исключение. Однако, как отмечают создатели видеоролика, на данный момент нейросети не являются стабильным инструментом, позволяющим добиться безупречных результатов.

Анимация создана при помощи нейросети Warpfusion, которая выступает вариацией DiscoDiffusion. Для генерации использовалась модель Deliberate v2. В отдельных сценах айтишникам приходилось работать покадрово, генерируя анимацию по несколько раз и собирая коллажи из удачных кадров при помощи Photoshop.

В сюжете ролика представлен мир, наполненный эмоциями, мыслями и стремлениями тех, кто пользуется средствами передвижения компании Allur — автомобилями, автобусами, службами такси.

«Мы решили стать первыми в Центральной Азии, кто создаст рекламный ролик с использованием нейросети. Мы прекрасно отдавали себе отчет, что работа искусственного интеллекта еще не так стабильна, как этого бы хотелось. Но когда мы говорим о внутреннем мире человека, некой эфемерной материи — это только играет нам на руку. Но нельзя было допускать большого количества случайных элементов в анимации, слишком искажать главных персонажей и основные предметы в кадре. Пришлось балансировать между основной задумкой, сюжетом, реальной картинкой и фантастичностью тех вариантов, которые может выдать нейросеть. Все для того, чтобы полученный результат выглядел динамично и интересно, но не слишком нереалистично», — рассказал креативный директор Redkeds Central Asia Алексей Лейбович.

Искусственный интеллект может использоваться для создания рекламных видеороликов в нескольких различных способах: быстро и автоматически обрабатывать большие объемы данных, генерировать сценарий, музыку, звуковые эффекты и картинку. Нейросеть умеет проводить анализ аудитории и генерировать контент, соответствующий конкретным требованиям и предпочтениям рекламодателей.

Все это позволяет экономить время, которое обычно тратится на съемку, монтаж и пост-производство, и деньги — на оборудование, аренду мест и моделей, гонорары актеров и другие расходы, связанные с традиционным съемочным процессом.

Сегодня искусственный интеллект уже не является чем-то далеким и неизведанным. Он входит в нашу повседневную жизнь и используется в различных секторах — от медицины и финансов до развлечений и общения. Интеллектуальные системы и роботы становятся все более распространенными и, судя по тенденциям, будут улучшаться и развиваться.