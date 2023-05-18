Камеры от «Казахтелекома» ежедневно фиксируют более 9 тыс правонарушений

В стране ведется работа по развитию системы видеонаблюдения.

Проект Облачного видеонаблюдения «Казахтелекома» является ключевым компонентом современной инфраструктуры казахстанских городов. Он предполагает внедрение видеомониторинга в общественных местах, подъездах многоквартирных домов, на социальных объектах и объектах, уязвимых в террористическом отношении. Камеры видеонаблюдения оснащены технологией ночного видения «Darkfighter» с 25-кратным оптическим зумом, инфракрасной камерой и технологией «антитуман», что позволяет им передавать видео в диспетчерские даже в условиях затрудненной видимости.

На сегодня телеком-оператор уже установил свыше 40 тысяч камер по всей республике. Реализация сервисной модели взаимоотношений органов внутренних дел с гражданами, о важности внедрения которой заявил в своем Послании народу Касым-Жомарт Токаев, предполагает развитие видеонаблюдения с интеграцией в Центры оперативного управления департаментов полиций (ЦОУ ДП) во всех регионах страны.

«Системы видеонаблюдения позволяют осуществлять контроль за соблюдением правопорядка на автодорогах, улицах, объектах образования и здравоохранения. Это напрямую повлияло на статистику правонарушений — если раньше из-за небольшого покрытия камерами в среднем фиксировалось до 400 тысяч нарушений в год, то сейчас этот показатель достигает 3 млн. Поэтапное внедрение видеомониторинга способствует фиксации даже мелких правонарушений и помогает найти нарушителей „по горячим следам“, так как правомочность данных, записанных на видеокамеры, относится к доказательной базе. Это повышает вероятность раскрытия преступлений», — рассказал начальник Департамента информатизации и связи МВД РК Сергей Варго.

Только за первый квартал текущего года благодаря системе видеонаблюдения выявлено свыше 680 тысяч нарушений правил дорожного движения и зафиксировано более 136 тысяч административных нарушений. Кроме того, камеры помогли раскрыть почти 3 тысячи уголовных дел. Такую статистику приводит Министерство внутренних дел страны. Ежедневно система видеонаблюдения, включая оборудование «Казахтелекома», интегрированное с базой данных правоохранительных органов, фиксирует более 9 тысяч нарушений.

Важно отметить, что проект Облачного видеонаблюдения, как и другие цифровые сервисы и услуги, было бы невозможно реализовать без наличия разветвленной сетевой инфраструктуры, построенной компанией. Только в 2018–2020 годах «Казахтелеком» проложил более 14,5 тысяч километров оптических линий в более чем 800 сел республики. А на сегодняшний день по всему Казахстану волоконно-оптическими линиями связи «Казахтелекома» охвачено уже более 1200 населенных пунктов.

«Наличие ВОЛС позволяет беспрепятственно подключать к системе видеонаблюдения социальные объекты и общественные места, а также на высокой скорости передавать данные с камер в ЦОУ ДП в регионах. Все наши камеры отображают видео в режиме реального времени, также имеется доступ к облачному архиву с глубиной хранения до 30 дней. Успешно реализованные проекты в ряде городов Казахстана позволяют нам и далее расширять этот опыт, внося вклад в обеспечение правопорядка и создавая комфортные условия для соотечественников», — отметил директор департамента Pre-Sale Дивизиона по корпоративному бизнесу АО «Казахтелеком» Алан Исақұл.

В дальнейшем «Казахтелеком» намерен продолжить интеграцию камер видеонаблюдения с ЦОУ ДП по Казахстану. Безусловно, в приоритете находятся объекты образования, здравоохранения и общественные места. Услуга «Транспорт видеонаблюдения», в рамках которой проводится эта работа, позволит повысить скорость реагирования на правонарушения, расширить охват поля зрения полиции, увеличить количество раскрываемых нарушений и преступлений, что в последующем благоприятно отразится на общественной безопасности граждан.