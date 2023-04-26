В 2023 году связь 5G появится в некоторых областных центрах

МЦРИАП РК внедрит новое поколение мобильной связи 5G в городах республиканского значения и в некоторых областных центрах.

«Уже к 2027 году охват каждого города республиканского значения и столицы составит 75%, а областных центров — 60%. 5G предоставит высокоскоростной доступ к интернету, что позволит ускорить развитие цифровой экономики и улучшить условия работы современных технологических компаний. Это, в свою очередь, будет способствовать увеличению производительности и конкурентоспособности экономики в целом, а также принесет в страну новые инвестиции и технологические разработки», — отметил министр цифрового развития Багдат Мусин на заседании правительства.

Быстрый обмен информацией и большие объемы передачи данных позволяют создать более безопасные системы связи и мониторинга, что особенно важно для управления критической инфраструктурой и национальной безопасности.

Также путем строительства сети ШПД планируется обеспечить высокоскоростным доступом к сети интернет более 170 тыс. домохозяйств в городах.

Глава Минцифры сообщил, что сейчас в Казахстане насчитывается 6 406 населенных пунктов, из которых 4 974 (77%) подключены к широкополосному мобильному интернету. 2 928 населенных пунктов подключены к сети 4G, 2 046 — обеспечены технологией 3G. 25% всех населенных пунктов подключены по технологии ADSL, 33% подключены оптикой.

«В целях повышения качества связи мы ежегодно увеличиваем количество базовых станций. На сегодняшний день установлено около 41,2 тысяч станций. Это означает, что ежегодно их количество увеличивается на 3 тысячи», — сообщил Б. Мусин.