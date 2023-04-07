Почти 6 тыс. человек получили госуслуги благодаря Цифровой карте семьи в 2023 году

Оформление заявления и назначение социального пособия или выплаты производятся в автоматическом режиме с последующим зачислением денежных средств на банковский счет получателя.

Благодаря внедрению «Цифровой карты семьи» с 1 января более 75 тыс. человек получило SMS для проактивного предоставления государственных услуг. При этом возможностью беззаявительного получения пособия или выплаты воспользовалось 5,8 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК.

В настоящее время ЦКС дает казахстанцам, имеющим право на получение мер государственной поддержки, возможность без каких-либо обращений оформить девять видов пособий и социальных выплат: соцвыплату на случай потери дохода в связи с беременностью и родами; соцвыплату на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком; соцвыплату на случай потери работы; соцвыплату по потере кормильца; пособие родителю (опекуну), воспитывающему ребенка с инвалидностью; пособие по инвалидности; пособие многодетным семьям; пособие многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа»; адресную социальную помощь.

Также через ЦКС реализовано автоматическое уведомление о возможности получения пенсионных выплат.

При установлении права на получение мер государственной поддержки, потенциальному получателю направляется SMS-уведомление от единого контакт-центра 1414. Гражданину, получившему SMS, необходимо ответить на него согласием. Оформление заявления и назначение социального пособия или выплаты производятся в автоматическом режиме с последующим зачислением денежных средств на банковский счет получателя.

В целях исключения риска мошенничества подчеркивается, что необходимо отвечать на SMS, поступившие от единого контакт-центра 1414.

Как сообщалось ранее, Цифровая карта семьи — это ежедневный «электронный уведомитель» граждан об их правах на получение того или иного вида гарантированной господдержки, в зависимости от социального статуса. На сегодняшний день, на основе данных информационных систем госорганов, в ЦКС аккумулирована информация о 19,5 млн граждан Казахстана, или 6,3 млн семей.