Казахстанский стартап Cerebra победил в международном конкурсе Global Startup Awards

В конкурсе приняли участие команды 120 стран.

Казахстанский стартап Cerebra победил в номинации Best VerTech startup международного конкурса Global Startup Awards 2023, который проходил в Копенгагене 28–29 марта. Казахстанцы обошли в соревнованиях соперников из Кении, Нигерии, Турции, Дании, Узбекистана и Норвегии. Всего в конкурсе приняли участие проекты из 120 стран, передает «Курсив».

Global Startup Awards (GSA) — крупнейший независимый конкурс стартап-экосистем со штаб-квартирой в Копенгагене (Дания).

В команде Cerebra уверены, что победа в финале позволит внести вклад в формирование глобальной экосистемы стартапов вместе с другими инновационными проектами. Кроме того, команда Досжана Жусупова получит доступ к особому клубу GSA Alumni Network, который доступен только по приглашению. GSA Alumni Network способствует развитию стартап-экосистем во всем мире.

Cerebra — это интеллект для своевременного распознавания инсульта. Инновационная разработка команды призвана помочь врачам максимально быстро и точно поставить диагноз при помощи современных технологий.

Напомним, ранее Сerebra была признана «Лучшим инновационным проектом» по версии EY entrepreneur 2021. В июне 2021 года проект получил финансирование от СЕО Freedom Holding Corp. Тимура Турлова на $1 млн.