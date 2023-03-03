Казахстан подписал соглашение с ACWA Power

Запланировано строительство ветровой электростанции в Жетісу.

Министр энергетики РК Болат Акчулаков и председатель правления АО «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев в ходе рабочей поездки в г. Эр-Рияд (Королевство Саудовская Аравия) встретились с министром энергетики Королевства Саудовская Аравия принцем Abdulaziz bin Salman Al-Saud и с руководством компаний «Saudi Aramco», «SABIC» и «ACWA Power». В рамках исполнения поручения Касым-Жомарта Токаева было подписано соглашение о принципах реализации проекта по возобновляемым источникам энергии между Министерством энергетики РК, АО «Самрук-Казына» и «ACWA Power».

Подписанное соглашение направлено на развитие, финансирование, строительство и эксплуатацию ветровой электростанции общей мощностью 1 ГВт в области Жетісу (Джунгарские Ворота). Начать строительство планируется в 2025 году.

Ожидается, что реализация проекта позволит достичь целевых индикаторов, утвержденных концепцией перехода Казахстана к «зеленой» экономике, создать новые рабочие места, привлечь дополнительные инвестиции, а также увеличить генерацию «зеленой» электроэнергии в стране.

Также в рамках встречи обсуждались вопросы реализации и развития нефтегазовых и нефтегазохимических проектов, в том числе дальнейшего развития ВИЭ. По итогам встречи стороны договорились рассмотреть возможность подписания межведомственного соглашения с определением совместных перспективных направлений для развития дальнейшего сотрудничества между двумя странами.

24 июля 2022 года в ходе визита Главы государства в Саудовскую Аравию были достигнуты договоренности о расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран. В частности, между Министерством энергетики РК и ACWA Power был подписан меморандум о взаимопонимании в вопросах двустороннего сотрудничества в области развития электроэнергетики и ВИЭ.