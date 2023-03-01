Фермеры не могут подать заявку на субсидирование кредита через Gosagro.kz

В нацпалате Атамекен отмечают, что они терпят убытки.

Уже месяц в Национальную палату предпринимателей «Атамекен» поступают жалобы от предпринимателей, касающиеся работы сайта Gosagro.kz. Фермеры, которые должны получить субсидию на свой кредит, не могут подать заявку на вновь введенном в эксплуатацию сайте. По их словам, с создателями сайта нет обратной связи.

Единая информационная система государственного субсидирования Gosagro.kz запущена с февраля. Однако не работает должным образом. Подать заявку на субсидирование по нескольким направлениям невозможно. Например — субсидирование ставки кредита.

Даулет Пернебекулы, председатель товарищества «Дихан кеңім» Жамбылского района Жамбылской области является одним из предпринимателей, которые до сих пор не могут подать заявку на субсидию в размере 16%, предоставляемую государством для снижения ставки кредита.

«Сегодня мы выдаем кредиты под 22%. 16% из них должны субсидироваться правительством. Сейчас у нас большая проблема. Пока мы не можем работать на сайте Gosagro.kz, потому что программа все еще сырая. Сейчас первый вопрос в том, что в январе, феврале мы не можем направить на субсидирование заявления граждан, получивших кредиты», — сказал Даулет Пернебекулы.

Предприниматель наводил справки у разработчиков сайта: в специально созданном Telegram чате их вопрос остается без ответа как со стороны представителей Минсельхоза, так и специалистов, разработавших сайт.

«Они сами не знают, когда сайт будет в полной мере запущен. По этой причине, если в последующие месяцы снова не будет получена субсидия, фермерам придется снова выплачивать кредиты самостоятельно. Это большая нагрузка для них. В Telegram открылась группа. Там наши обращения „разработчики“ читают, но не отвечают. Это то, что мы считаем безответственностью. Платформа была заказана Министерством сельского хозяйства, но как у компетентного органа, у них тоже нет ответа. Мы устали», — говорит предприниматель.

Председатель ТОО «Кредитное товарищество» Сырдарья-1» Алмат Абдуллаев дополнил выступление коллеги: «Через средства массовой информации было объявлено, что сайт Gosagro.kz запущен. Но сейчас платформа не работает, мы еще не подали ни одной заявки. Функция субсидирования процентной ставки не работает. В Telegram-чатах тоже много вопросов задают. Админы чата, ІТ-специалисты не отвечают. Часто приходят ответы: «мы работаем, подождите», иногда вопросы остаются совершенно без ответа».

Кроме того, Алмат Абдуллаев отметил, что предпринимателям, крестьянским хозяйствам, приходящим по этому вопросу, приходится тратить накопленные средства на посевы, развитие хозяйства, чтобы закрыть кредит. То есть, не получив субсидии, которые выдает государство, он вкладывают деньги в развитие своего хозяйства и терпят убытки.

Фермеры предложили использовать несколько вариантов для подачи заявок. То есть, не только платформу Gosagro.kz, но, как и раньше, через сайт Qoldau, либо подавать заявку нарочно. Они считают, что должен быть предоставлен выбор.

Также на заседании Комитета агропромышленного комплекса президиума нацпалаты, которое состоялось 2 февраля текущего года, были подняты актуальные вопросы, касающиеся портала Gosagro.kz.

«Представители ассоциации выражают недовольство работой портала, который с прошлого года начал действовать в пилотном режиме. Он был разработан министерством и в этом году введен в массовое использование. Предприниматели отмечают низкую готовность портала, а прекращение работы портала Qoldau считают большим препятствием. Портал, создавший наибольший риск для своевременного проведения весенне-посевной кампании, сегодня является актуальным вопросом, и правительству необходимо принять оперативные меры», — озвучил итоги заседания комитета управляющий директор департамента АПК и пищевой промышленности национальной палаты Ербол Есенеев.

Этот вопрос в стенах парламента поднял и сенатор Евгений Больгерт. Однако пока фермеры остаются без субсидий.