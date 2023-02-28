Более 9 миллионов казахстанцев выбирают сервисы BTS Digital

BTS Digital отмечает свое пятилетие.

За пять лет компания создала экосистему новых продуктов и сервисов в сфере GovTech, FinTech, eCommerce и удаленной биометрии. В экосистеме реализуются проекты для повседневной жизни, ведения бизнеса и госсервисы, которые помогают людям.

С момента запуска Aitu прошло чуть более трех лет. За этот период функционал мессенджера развился до суперприложения. Сейчас экосистема Aitu включает следующие сервисы:

— Aitu Музыка;

— Aitu Кошелек;

— Игровую платформу Aitu Games;

— Видеохостинг Aitube с эксклюзивным контентом от Salem Social Media;

— Госсервисы: электронное правительство, сервис по подаче официальных обращений в госорганы eOtinish и сервис по защите прав потребителей e-Tutynushy;

— Платформу из 47 мини-приложений;

— Aitu Викторины;

— Кэшбэк сервис Dosmart.

Популярность суперприложения отмечается тем, что оно входило в разные рейтинги. Так, 2022 году Aitu дебютировало в ТО-25 мобильных приложений Казахстана и заняло четвертое место. В прошлом году суперприложение вошло в шорт-лист ТОП-10 приложений, заняв 10 место, и было награждено дипломами в категориях «Развлечения» и «Сервисы». Aitu доступно в магазинах приложений AppStore, Google Play и App Gallery, а также на сайте Aitu.io.

Шоппинг ассистент выгодных покупок Dosmart появился в экосистеме Aitu в середине 2020 года. Сегодня доступен в виде сервиса и отдельного приложения. За время работы сервиса его выбрало более 800 000 казахстанцев, а общая сумма выданных кэшбэков составляет более 450 миллионов тенге. Приложение популярно среди игроков рынка FMCG, Pharma, и среди обычных пользователей. В своем продвижении команда Dosmart не использует рекламу, только органический трафик, при этом база пользователей постоянно растет. На данный момент в сервисе присутствуют активности крупнейших производителей лекарств и продуктов питания, но команда не останавливается и улучшает продукт, запуская новые направления. Dosmart доступен в суперприложении Aitu, магазинах приложений AppStore, Google Play и на сайте App.dosmart.kz.

«За пять лет деятельности мы доказали, что с правильно выстроенной стратегией и хорошей командой экспертов молодой IT-стартап может вырасти в компанию по разработке инновационных сервисов. Наши решения для бизнеса и потребителей заняли ведущие позиции в IT-отрасли Казахстана, а наш мессенджер Aitu развился до суперприложения, которое обрело популярность среди миллионов казахстанцев. Всего продуктами и услугами BTS Digital пользуется свыше девяти миллионов казахстанцев. Мы продолжим создавать решения, меняющие жизнь людей к лучшему, ведь это наша миссия», — прокомментировал Нуртай Абилгалиев, CEO BTS Digital.

BTS Digital активно ведет разработку GovTech сервисов. Специалисты компании разработали уникальный софт онлайн-идентификации граждан по биометрическим данным — Digital ID, который интегрирован в eGov, платформу единого окна по официальным обращениям в государственные органы eOtinish и сервис по защите прав потребителей e-Tutynushy.

С момента запуска проекта 1 июля 2021 года платформой eOtinish было принято и обработано более 2 500 000 обращений от граждан и бизнеса. Ежемесячно сервис посещает более 200 000 граждан РК. eOtinish позволяет заявителям следить за ходом работы их обращений, обжаловать обращения и подать иск в суд. Платформа доступна в мобильном приложении eGov mobile, в суперприложении Aitu и на сайте Eotinish.kz.

Экосистему Aitu объединяет единый сервис авторизации, идентификации и облачного подписания — Aitu Passport, единый личный кабинет пользователя экосистемы. Помимо продуктов экосистемы Aitu, он также встроен в крупнейшие компании и помогает идентифицировать пользователей удаленно и подписывать документы онлайн по Face ID. Сервис работает более чем в 50 продуктах, включая Freedom Finance Bank, Jusan Bank, MyCar, BI Group, где почти полмиллиона раз помог пользователям подписать документы удаленно и безопасно, без NCA Layer.