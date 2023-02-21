Процесс получения лицензии адвоката или нотариуса будет оцифрован

«Реинжиниринг аттестации» — это один из цифровых проектов Digital Justice, разрабатываемых министерством юстиции.

Предусматривается исключение очного прохождения комиссионного собеседования в территориальных органах юстиции — вместо этого будет организовано прохождение компьютерного тестирования и ситуационных кейсов. Вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков в ходе брифинга на площадке СЦК проинформировал, что запуск пилотного проекта запланирован в конце первого квартала 2023 года.

По его словам, сейчас, чтобы получить лицензию адвоката, нотариуса, судебного эксперта либо частного судебного исполнителя, необходимо пройти несколько этапов: практику в определенной Палате одной из этих отраслей, после сдать тестирование в Департаменте юстиции и после этого защищаться на Комиссии. В случае отрицательного результата во второй раз можно пройти процедуру повторно минимум через квартал.

«Мы хотим полностью этот процесс оцифровать. Он будет полностью проходить онлайн. Больше никаких коллегий. Это позволит после практики, стажировки сразу сдать онлайн-тест на компьютере, сдать кейсовые вопросы и сразу получить лицензию. Если гражданин не сдал тест, то через неделю у него будет второй шанс», — сказал спикер.