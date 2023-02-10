В Казахстане разработан нацстандарт Интернета вещей

Стандарт утвержден и будет введен в действие с 1 марта 2023 года.

Специалисты отмечают, что стандарт NB-IoT позволяет создавать «энергоэффективную сеть умных устройств дальнего радиуса действия». Этот протокол передачи данных — наиболее подходящее решение для компаний и организаций из разных отраслей. С помощью него можно подключать к сети оператора счетчики коммунальных услуг, контроллеры оборудования, системы отслеживания объектов, медицинские датчики и массу других устройств.

«Как мы видим на сегодняшний день, цифровые технологии ускоряют темпы развития экономики страны и улучшают качество жизни населения. К потенциальным сферам для применения стандарта относится и ЖКХ. Речь, например, о счетчиках, которые сами передают показания о потребленных ресурсах, без участия и вмешательства человека», — отметил генеральный директор КазСтандарта Габит Мухамбетов.

Компания Beeline Казахстан выступила инициатором и разработчиком национального стандарта в области Интернета вещей — «Протокола беспроводной передачи данных NB- IoT». Это создает условия для ускорения цифровой трансформации и повышения эффективности во многих сферах казахстанской экономики.

В Beeline подчеркивают: поскольку принятый стандарт является национальным, его могут использовать все операторы сотовой связи и компании, внедряющие технологии Интернета вещей.

«Новость о принятии нацстандарта значительно повысит интерес к рынку Казахстана производителей современных умных устройств и поставщиков NB- IoT решений. Это, безусловно, будет содействовать качественному развитию нашего рынка, ускорению цифровизации национальной экономики и вывод страны в мировую индустрию NB-IoT», — комментирует Рауан Кабдрахимов, коммерческий директор по продажам и клиентскому сервису Beeline Казахстан.

Устройства, подключенные к сети NB-IoT, обладают высокой стабильностью связи, достигая 100% передачи данных от контролируемых объектов. Это обеспечивается тем, что NB-IoT работает в лицензированном диапазоне частот, а также благодаря круглосуточному мониторингу сети и технической поддержке оператора.

Одно из важных преимуществ технологии NB-IoT — огромная емкость сети — к одной базовой станции оператора можно подключать до 100 тысяч устройств. Кроме того, использование низкочастотного диапазона связи по стандарту NB-IoT позволяет обеспечивать устойчивым покрытием устройства даже в труднодоступных местах: в цокольных помещениях, подвалах, водопроводных колодцах и др.

К серьезным преимуществам принятого стандарта специалисты также относят максимальную автономность и энергоэффективность устройств. От одного заряда батареи оборудование способно работать до 10 и более лет.

Принятие нацстандарта в области Интернета вещей открывает широкие возможности для повышения прозрачности и эффективности процессов, а также для решения вопросов безопасности в частном бизнесе, госсекторе и социальной сфере.