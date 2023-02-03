В Алматы наградили лучшие проекты по цифровизации предприятий

Премию Tech GardenAwards-2022 получили 5 лучших проектов.

В рамках форума Digital Almaty 2023 были награждены промышленные и индустриальные предприятия, внедряющие цифровизацию в производственные процессы. В церемонии награждения победителей принял участие министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

«Мы впервые награждаем промышленные предприятия за то, что они внедряют элементы цифровизации в свои производственные процессы. Традиционные для Казахстана нефтяная и горнодобывающая промышленности тоже должны внедрять элементы цифровизации, и нам надо поощрять это. Я знаю, что в зале сейчас много молодых IT-специалистов, очень хотелось бы видеть в этих отраслях больше айтишников. Я искренне считаю, что в них тоже нужны инновации и новые технологические решения», — отметил Б. Мусин.

В номинации «Лучшее цифровое решение» награждена компания АО «Каспий нефть» за проект, разработку и внедрение комплексной информационной системы цифрового месторождения.

Лучшим проектом с использованием искусственного интеллекта названо ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» за оптимизацию процессов флотации с помощью технологий искусственного интеллекта.

ТОО «KAZPETROL GROUP с проектом по внедрению автоматизированной системы сбора и обработки информации DigitalSmartOilfield выбрано лучшим в номинации «Управление активами и оптимизация ресурсов».

Лучшей корпоративной информационной системой стала система по автоматизации бизнес-процессов ТОО «Ангренсор Энерго».

В номинации «Лучший экологический проект» победителем стало АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» с проектом «Переработка жидких нефтесодержащих отходов на основе сепарации в поле центробежных сил с получением товарной нефти, очищенной воды и отвала твердой фазы».

«Премия Tech Garden Awards 2022 проводится впервые. Считаю, что поддержка и популяризация успешных примеров цифрового развития предприятий станет отличной мотивацией к внедрению элементов Индустрии 4.0. в производственные процессы», — отметил генеральный директор Tech Garden Бауржан Канкин.

АКФ «ПИТ», действующий под брендом Tech Garden, был учрежден правительством РК в 2014 году. На сегодняшний день Tech Garden формирует инновационный кластер Индустрии 4.0, который объединяет субъекты промышленной, образовательной, научно-исследовательской и индустриально-инновационной деятельности. В число основных задач Фонда входит создание механизмов и предоставление реальных возможностей для выполнения недропользователями обязательств по финансированию НИОКР.