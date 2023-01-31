Мировой рынок CPaaS достигнет 29 млрд долларов к 2025 году

Рост будет обусловлен сектором малого и среднего бизнеса.

Стоимость рынка CPaaS (коммуникационная платформа как услуга) к 2025 году во всем мире достигнет 29 миллиардов долларов, по сравнению с 16 миллиардами долларов в 2022 году. Такие данные представлены в отчете Juniper Research.

Чтобы извлечь выгоду из этого существенного роста (80% в течение следующих трех лет), поставщиков CPaaS призывают сосредоточиться на разработке управляемых сервисов на своих платформах. Эти сервисы должны позволять создавать мультимедийный контент и управлять им по таким каналам, как обмен сообщениями OTT, электронная почта и социальные сети.

По мере того, как рынки становятся все более насыщенными предоставлением услуг CPaaS, поставщики должны углубляться в сектор малого и среднего бизнеса (Small-to-Medium Enterprise). Кроме того, в отчете прогнозируется, что поставщики CPaaS будут и далее уделять внимание предоставлению дополнительных функций, которые позволят пользователям платформы в полной мере использовать преимущества мультимедийных каналов за счет включения инструментов, включая конструкторы рабочих процессов и решения для чат-ботов на основе ИИ.

Автор исследования Сэм Баркер прокомментировал: «Поставщики CPaaS теперь конкурируют в привлечении малого и среднего бизнеса. Поскольку многим из этих небольших предприятий не хватает собственных средств разработки, они выберут платформу CPaaS, которая предоставляет наиболее комплексные управляемые услуги для мультимедийных каналов».

SMS исторически были краеугольным камнем дохода CPaaS. В отчете прогнозируется, что к 2025 году доходы от SMS-трафика по-прежнему будут составлять более 50% всех доходов CPaaS. Однако в отчете прогнозируется, что мультимедийные каналы, такие как электронная почта и социальные сети, будут продолжать расширяться и к 2025 году принесут более 10 миллиардов долларов дохода, что составляет более 40% рыночной стоимости CPaaS. В результате платформы, которые не включают управляемые сервисы для мультимедийных сервисов в свои трехлетние планы, рискуют упустить существенную выгоду.