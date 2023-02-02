Новая серия Galaxy S23: эпическая камера и сверхбыстрые игры!

В Казахстане новинки будут доступны к предзаказу со 2 по 21 февраля.

Samsung Electronics представила Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ и Galaxy S23, ознаменовав новую эру Samsung Galaxy в качестве смартфона премиум-класса.

В Казахстане новинки будут доступны к предзаказу со 2 по 21 февраля, официальные продажи стартуют 24 февраля. Предварительные заказчики получат увеличенный в два раза объем памяти выбранной модели, а также ценный подарок — смарт-часы Galaxy Watch4. Новые флагманские смартфоны также можно приобрести по программе Trade-in в официальном интернет-магазине Samsung.kz и в партнерских розничных сетях.

Главная новость, которая порадует казахстанских поклонников инноваций: новая серия оснащена специальной «Мобильной платформой Snapdragon® 8 Gen 2 для Galaxy», которая открывает возможности премиум-класса, включая революционный ИИ, мобильный игровой опыт будущего и впечатляющий геймплей с самой быстрой в мире мобильной графикой!

Впервые в истории Samsung Galaxy флагманский смартфон Galaxy S23 Ultra может похвастаться новым 200-мегапиксельным датчиком Adaptive Pixel, первой селфи-камерой Super HDR, переходящей с 30 на 60 кадров в секунду, для значительно более качественных снимков и видео с фронтального объектива.

При слабом освещении или в условиях, в которых видео обычно получается размытым, ваш контент будет стабильным и четким, благодаря двойной оптической стабилизации изображения во всех направлениях. Усовершенствованный искусственный интеллект анализирует каждую деталь в кадре, вплоть до мельчайших черт лица, таких как волосы и глаза, чтобы в точности передать динамические характеристики человека.

Супермощная мобильная платформа Qualcomm Snapdragon® 8 Gen 2 для Galaxy обеспечивает беспрецедентную производительность, а аккумулятор Galaxy S23 Ultra емкостью 5 000 мАч работает более чем на 20% дольше предшественника. Графическая производительность Galaxy S23 Ultra ускорена более чем на 40%, в то время как производительность искусственного интеллекта оптимизирована более чем на 49%, что обеспечивает баланс производительности и мощности для фото- и видеосъемки, игр с низкой задержкой и многих других процессов.

В новой серии S впервые используется стекло Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 повышенной прочности, созданное с использованием в среднем 22% переработанных материалов.

Серия Galaxy S23 представлена в четырех матовых оттенках, вдохновленных природой: Фантомный Черный, Кремовый, Зеленый и Лавандовый.