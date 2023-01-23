Комитет государственных доходов и Kaspi.kz в рамках взаимодействия налоговых органов с банками второго уровня реализуют пилотный проект для казахстанского бизнеса.

Этот проект позволяет предпринимателям бесплатно получить кассу и платежный PoS-терминал в рамках одного устройства.

«Совместно с Министерством финансов и Комитетом государственных доходов мы смогли создать новый уникальный сервис Kaspi Касса, у которого три простых преимущества. Во-первых, Kaspi Касса — полностью бесплатный сервис. Во-вторых, сервис можно быстро подключить онлайн всего за 1 минуту прямо в приложении Kaspi Pay. В-третьих, все чеки формируются автоматически при любом способе оплаты. В прошлом году мы провели пилот и получили много восторженных отзывов от наших любимых клиентов. В этом году мы продолжаем масштабирование пилота Kaspi Касса. Еще раз спасибо коллегам из Министерства финансов и Комитета государственных доходов за совместную работу. Уверен, что с помощью этого проекта мы вместе сможем облегчить и улучшить условия ведения бизнеса для казахстанских предпринимателей, особенно компаний малого и среднего бизнеса», — прокомментировал глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе.

«Комитет госдоходов проработал вопрос альтернативного варианта передачи фискальных данных на бесплатной основе. Как итог — запущен пилотный проект для апробации этого механизма с банками второго уровня, направленный на сокращение расходов предпринимателей и упрощение выдачи фискального чека. Ранее ИП отдельно платил за кассовое устройство, за его подключение и обслуживание, а также за услуги оператора фискальных данных. С расширением возможностей POS-терминалов предприниматели могут сэкономить на таких расходах. Все это осуществляется в рамках реализуемой комитетом концепции сервисной модели», — отметил Азамат Панбаев, заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК.

«Раньше мы использовали онлайн-кассу другого провайдера. Сначала мы ее долго подключали, вводили пароли ЭЦП, там постоянно что-то „слетало“. Потом кассир пробивала все чеки вручную, это отнимало много времени. И за этот сервис приходилось платить. Kaspi Кассу мы подключили бесплатно за несколько секунд и также ничего не платим за ее использование. А когда наши клиенты платят с Kaspi Gold или Kaspi QR, Kaspi Касса сама формирует чеки и автоматически отправляет их клиентам в приложение Kaspi.kz. Это значит, что наши трудозатраты по приему платежей сократились ровно на 80%!», — поделился опытом Асхат Кабдулов, индивидуальный предприниматель, барбершоп LOFT.

«Когда мне сказали, что бесплатную кассу можно подключить моментально, и больше не нужно выбивать чеки вручную, я не поверил. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой! Я сразу начал звонить нашему бухгалтеру, в Kaspi.kz, в налоговую. Оказалось, что это реально! Подключили, пользуемся, очень удобно. С Kaspi Касса мы все свои платежи автоматизировали, и это не может не радовать!», — добавил Касымхан Али, индивидуальный предприниматель, преподаватель.

Kaspi Касса — это бесплатный сервис в мобильном приложении Kaspi Pay, который формирует фискальные чеки после приема оплаты через Kaspi POS, POS-терминал другого банка и наличными. Подключить сервис можно полностью онлайн за 1 минуту. С помощью нового сервиса Kaspi Касса можно принимать оплату QR, наличными, картой или удаленно. Онлайн-чеки по всем видам денежных расчетов формируются и отправляются в Комитет Государственных доходов автоматически, и все это бесплатно. Предпринимателям это упрощает работу и экономит расходы. Комитету государственных доходов помогает бороться с «серой» экономикой и повышать доходы бюджета.

На первом этапе пилота Kaspi Кассу могут подключить предприниматели, работающие в категории «Услуги». В ближайшее время с добавлением номенклатуры товаров Kaspi Касса будет доступна для всех предпринимателей.

Более подробно о сервисе смотрите в Kaspi Гид.