Глава Мининформации пообещал разблокировать сайт ВОЗ в Казахстане

Его заблокировали по решению Талгарского суда.

Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали в кулуарах мажилиса высказался о блокировке сайта Всемирной организации здравоохранения в Казахстане. Он отметил, что этот вопрос находится под контролем министерства. По его словам, сайт постараются разблокировать, передает Zakon.kz.

«Нам от Талгарского суда пришло решение, и автоматически сайт заблокировали. Мы направили по этому поводу письмо, чтобы вновь рассмотреть вопрос по блокировке. Когда получим ответ от суда и прокуратуры, постараемся как можно скорее разблокировать сайт Всемирной организации здравоохранения», — рассказал Дархан Кыдырали.

25 ноября ряд казахстанцев обратили внимание, что на территории страны не открывается сайт Всемирной организации здравоохранения. Оказалось, что его заблокировали. После в Талгарском суде сообщили, что на нескольких интернет-ресурсах, а также на сайте ВОЗ в открытом доступе были размещены «сведения о методах, способах и рекомендациях суицида».