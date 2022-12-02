Представлен национальный доклад «Рынок труда Казахстана: на пути к цифровой реальности»

Благодаря цифровой экосистеме занятости у граждан есть возможность освоить новые навыки — президент Центра развития трудовых ресурсов.

Аналитики АО «Центр развития трудовых ресурсов» (ЦРТР) подготовили второй Национальный доклад «Рынок труда Казахстана: на пути к цифровой реальности». В нем собрана актуальная информация о том, как происходит цифровизация различных экономик мира и отраслей, как это влияет на профессии и навыки, грозит ли нам «технологическая безработица», какие возможности предоставляет цифровая экосистема занятости и мн. др.

Цифровизация меняет структуру экономики, труд, общественный нарратив и социальную парадигму быстрыми темпами. Она проникла не только на производства, но и в повседневную жизнь каждого человека. Цифровая трансформация отдельных отраслей изменила бизнес-процессы, где доминантами стали компании, которые сделали приоритетом переход на «цифру», инвестировали в технологии и человеческий капитал.

По данным Всемирного банка, на цифровую экономику приходится 15,5% мирового ВВП, и она растет в два с половиной раза быстрее, чем мировая экономика за последние 15 лет. Но когда рассматриваются риски цифровизации, в первую очередь вызывает обеспокоенность степень ее влияния на рынок труда.

«Новые технологии уже меняют мир труда, мы часто слышим, что в ближайшем будущем общество столкнется с „технологической безработицей“, и нас ждут масштабные последствия. Чтобы понять, действительно ли нас ждет „будущее без работы“, какие существуют риски и возможности цифровизации, мы подготовили второй Национальный доклад по рынку труда. При этом наше исследование выходит за рамки обозначенной темы, мы также рассмотрели цифровизацию экономик в мире и Казахстане, отдельных отраслей, какие существуют барьеры и возможные решения, чтобы преуспеть в этой цифровой гонке», — отметил президент ЦРТР Даулет Аргандыков.

Национальный доклад «Рынок труда Казахстана: на пути к цифровой реальности» состоит из семи глав, каждая из которых посвящена определенной теме, непосредственно связанной с цифровизацией.

В рамках исследования аналитики ЦРТР собрали актуальную информацию по цифровизации Казахстана, в том числе на основе международных рейтингов. Так, согласно индексу цифрового развития 2020 года, по текущему состоянию цифровизации Казахстан занимает 55 место из 90 стран, а по темпам цифровизации — 20 место, что относит республику к категории прогрессивных экономик наряду с такими странами, как Россия, Китай, Индия, Индонезия и Польша. Однако, несмотря на достигнутые результаты, важно преодолеть существующие барьеры на пути к цифровой реальности: угроза кибербезопасности https://profit.kz/tags/security/, цифровое неравенство или доступ к интернету сельских и городских жителей, дефицит кадров и навыков.

Для оценки масштабов сокращения рабочих мест в следствие цифровизации аналитики ЦРТР рассмотрели существующие прогнозы международных экспертов и пояснили, почему их можно поставить под сомнение. При этом эксперты провели собственную оценку влияния цифровизации на рынок труда и определили, что 22% групп занятий в Казахстане подвержены высокому риску автоматизации, по которым работает 587 тыс. человек, или 7% занятых.

В условиях цифровизации многие страны сталкиваются с нехваткой квалифицированных IT-специалистов, и Казахстан — не исключение. Наличие хороших IT-кадров становится важным условием развития компаний и государства. Поэтому отдельная глава доклада посвящена обзору IT-рынка, анализ которого проводился на основе реальных данных из информационных систем Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Согласно анализу ЦРТР сегодня 69,5 тыс. ИКТ-специалистов имеют 84,1 тыс. электронных трудовых договоров с казахстанскими предприятиями. Это значит, что 21% ИКТ-специалистов одновременно работают в нескольких организациях. Среднемесячная зарплата составила 516 тыс. тенге, а медианная — 352 тыс. тенге. Отдельно в докладе также рассмотрены количество и зарплата специалистов backend, frontend, data science и cyber security, оценка вузов по трудоустройству выпускников IT-направления, а также востребованные IT-навыки.

«Нас всегда интересовал вопрос, действительно ли каждый сегодня может стать IT-специалистом, не обучаясь в вузе или колледже, а пройдя краткосрочную подготовку. Благодаря нашему анализу мы выяснили, что ответ — да, если это действительно нравится. Сегодня 56% наемных ИКТ-специалистов обучались не по IT-специальности, то есть они прошли краткосрочную подготовку и успешно сменили карьеру. Айтишниками становятся эксперты совершенно разных направлений и профессий, даже повара или воспитатели детского сада», — рассказала одна из авторов доклада, управляющий директор ЦРТР Александра Молчановская.

В то же время Национальный доклад проливает свет на рынок фриланса, который стал неотъемлемой частью рынка труда. Согласно анализу ЦРТР, в 2021 году 1 млн 49 тыс. человек работали фрилансерами в Казахстане, при этом для 228,3 тыс. человек фриланс был основным способом заработка. 820,5 тыс. человек работали одновременно как фрилансерами, так и наемными работниками.

Также эксперты сделали обзор платформенной занятости в Казахстане, где по оценкам работает около 500 тыс. человек. Благодаря интервью с представителями онлайн-платформ (Яндекс.Такси, Naimi.kz, Glovo, Quick Work, InDrive и Chocofood) и их работниками получилось оценить текущую ситуацию и определить существующие барьеры, с которыми сталкиваются участники гиг-экономики.

Дальнейшие инновации и экономический рост, в первую очередь, зависят от уровня развития человеческого капитала. Поэтому аналитики ЦРТР рассмотрели, как происходит подготовка современных детей к предстоящей работе в новых реалиях, каким образом предприятия обучают своих сотрудников и какие навыки будущего необходимо развивать, чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда.

«Я разделяю мнение экспертов, что умение учиться — это главный навык XXI века. В цифровую эпоху ничего не останется без изменений, и нам важно уметь быстро адаптироваться, развивать новые навыки и не бояться, что придется сменить несколько профессий за свою карьеру. Благодаря цифровой экосистеме занятости у граждан есть возможность освоить новые навыки на Skills.enbek.kz, найти работу или работника через Enbek.kz, открыть собственный бизнес с помощью Business.enbek.kz, оформить трудовые отношения онлайн через Hr.enbek.kz. Мы также подробно рассказали о каждой нашей платформе в докладе, — поделился руководитель ЦРТР Даулет Аргандыков. — Надеемся, второй Национальный доклад о рынке труда Казахстана станет достоверным источником информации для широкой общественности о темпах и перспективах цифровизации экономики и рынка труда и, возможно, будет своеобразным гайдом по дальнейшему карьерному развитию, развеет мифы и сомнения по поводу «вреда» цифровой трансформации для граждан, а также станет еще одним поводом для дискуссий и предложений в свете новой стратегии развития «Жаңа Қазақстан».