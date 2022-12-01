Самрук-Қазына, КазМунайГаз и французская Total Eren построят ветропарк на юго-востоке РК

В присутствии Главы государства подписано межправительственное соглашение.

Его подписали министерство энергетики Республики Казахстан и министерство Eвропы и иностранных дел Франции. Соглашение касается строительства ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт в Жамбылской области.

Ветряная электростанция будет введена в эксплуатацию в 2026-27 гг. Это увеличит совокупную генерацию объектов ВИЭ в нашей стране почти на 50 %. Предварительная стоимость проекта – 1,9 млрд долларов.

Уникальность проекта заключается в том, что впервые в Казахстане ветроэлектростанция будет дополнена системой накопления электроэнергии. Это позволит сгладить естественные природные колебания возобновляемой генерации, аккумулировать излишки электроэнергии и обеспечить стабильность работы энергосети.