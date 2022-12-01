Кселл: итоги III квартала 2022

Рост основных показателей оператора слегка замедлился.

АО «Кселл» объявило результаты деятельности за январь–сентябрь 2022 года. Общая выручка выросла на 16% и составила 58,2 млрд тенге, а операционная прибыль, без учета единовременных расходов, выросла на 32,1%, до 17,01 млрд тенге.

Чистая выручка, 2022 г

I квартал — 50,89 млрд тенге (рост относительно аналогичного периода 2021 г. на 15,6%).

II квартал — 57,01 млрд тг. (рост на 23,5%)

III квартал — 58,29 млрд тг. (рост на 16%)

Показатель EBITDA, без учета единовременных расходов, вырос на 18,4%, рентабельность по EBITDA составила 42%.

EBITDA, 2022 г

I квартал — 21,67 млрд тенге (рост относительно аналогичного периода 2021 г на 11,6%)

II квартал — 23,98 млрд тг. (рост на 23,8%)

III квартал — 24,45 млрд тг. (рост на 18,4%)

Абонентская база оператора в отчетном периоде колеблется незначительно, оставаясь стабильной на уровне 7,9 млн пользователей.

Абоненты, 2022 г

I квартал — 7,96 млн (снижение относительно аналогичного периода 2021 г на 1,1%)

II квартал — 7,98 млн (снижение на 0,5%)

III квартал — 7,92 млн (снижение на 0,4%)

«Я рад сообщить, что третий квартал 2022 года был успешным для компании. Рост общей выручки достиг 16%. Такой уровень роста выручки в сочетании с жестким контролем и оптимизацией затрат позволил нам достичь значительного увеличения показателя EBITDA. Рост выручки от продажи девайсов также продолжил демонстрировать положительную динамику, составив 21,2%. Основными драйверами стали продажи Samsung S и Apple iPhone 13. На этот показатель также повлияли рост среднего чека на фоне увеличения доли премиальных смартфонов в продажах и значительный рост продаж аксессуаров и гаджетов за счет расширения ассортиментной линейки. Кроме того, мы продолжаем успешно развивать мобильные финансовые сервисы. В III квартале разработанные нами программа лояльности OGO Bonus и реферальная программа „Пригласи друга“ позволили достичь отметку в почти 175 тысяч открытых счетов», — отметил Асхат Узбеков, председатель правления, главный исполнительный директор АО «Кселл».

Показатель MOU (среднее количество минут, выговариваемое одним абонентом в месяц) в третьем квартале снизился на 13,4%, до 187 минут.

MOU, 2022 г

I квартал — 206 мин (снижение на 1%)

II квартал — 191 мин (снижение на 8,9%)

III квартал — 187 мин (снижение на 13,4%)

Показатель ARPU (средняя выручка на одного пользователя) продемонстрировал рост на 11,5%.

ARPU, 2022 г

I квартал — 1664 тг.

II квартал — 1557 тг.

III квартал — 1689 тг.

Капитальные расходы оператора (CAPEX) выросли до 6,3 млрд тенге, соотношение CAPEX к продажам составило 10,9%.

CAPEX, 2022 г

I квартал — 4,197 млрд тенге.

II квартал — 7,668 млрд тенге.

III квартал — 6,363 млрд тенге.