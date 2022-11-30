Получить проактивные услуги казахстанцы смогут через push-уведомления в приложениях БВУ

Это делается для более широкого охвата граждан цифровыми услугами.

В Казахстане началась реализация пилотного проекта по оказанию проактивных услуг через направление услугополучателям push-уведомлений на мобильные приложения банков второго уровня (БВУ).

На сегодняшний день при возникновении той или иной жизненной ситуации гражданам направляются SMS-сообщения для оказания услуг в проактивном формате. К примеру, при рождении ребенка родителю поступает SMS-сообщение о возможности получения пособия по рождению ребенка, для его назначения достаточно лишь ответить согласием на полученное сообщение.

Для более широкого охвата граждан проактивными услугами и в целях удобства Министерство труда и социальной защиты населения РК совместно с банками второго уровня реализовали возможность оказания проактивных услуг путем направления push-уведомлений в приложения БВУ. Принцип тот же самый: при возникновении той или иной жизненной ситуации направляется push-уведомление и в случае положительного ответа пользователя ему будут назначены положенные выплаты.