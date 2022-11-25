Beeline Казахстан уйдет в прямое подчинение Veon

Это связано с продажей российского бизнеса Veon.

Veon, глобальный цифровой оператор, предоставляющий конвергентные телекоммуникационные и цифровые услуги, объявил, что по итогам конкурентного процесса заключил соглашение о продаже своего бизнеса в России группе руководителей из числа управленческой команды ПАО ВымпелКом. В соответствии с условиями соглашения по сделке, Veon выручит от продажи актива 130 миллиардов рублей. Ожидается, что сделка будет завершена не позднее 1 июня 2023 г., с правом сторон на продление срока в случае, если не будут получены необходимые лицензии и разрешения регулирующих органов.

Бизнес Veon в Казахстане (компания Beeline) будет структурно передан в пользу Veon Holdings B.V. При этом Veon Holdings B.V. станет напрямую владеть 75-процентной долей ТОО «Кар-Тел», работающего под брендом «Beeline Казахстан», таким образом упрощая структуру владения, сложившуюся исторически.

«Для наших клиентов и сотрудников ничего не меняется, мы и ранее находились в составе группы Veon и развивали глобальную стратегию цифрового оператора в Казахстане. Юридическая формализация структуры подчинения напрямую в Veon Holdings B.V. позволит бизнесу быть более быстрым и гибким во взаимодействии с холдингом. Наш фокус остается прежним — предоставление качественной связи казахстанцам, преодоление цифрового разрыва между городом и селом и дальнейшее развитие цифровой экономики страны», — отметил Евгений Настрадин, CEO Beeline Казахстан.