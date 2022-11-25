Анонс: вебинар LeverX по автоматизации HR-менеджмента

30 ноября компания LeverX Group проведет бесплатный вебинар по улучшению процессов управления кадрами с помощью решения SAP SuccessFactors.

Последствия масштабных сбоев в бизнесе всегда затрагивают и сотрудников компаний, и поэтому большинство специалистов на рынке сегодня стремятся найти стабильное рабочее место. Как удержать талантливых сотрудников в компании и обеспечить тем самым непрерывность бизнеса? Ответ на этот вопрос прост — предоставить им новые возможности для развития.

SAP Success Factors (SAP SF) — это решение, которое упрощает коммуникацию между вашими сотрудниками и кадровыми специалистами. На вебинаре по работе с SAP SF эксперт LeverX Group в области решений для управления персоналом Полина Кисель поделится ценной информацией о:

— Цифровых инструментах, которые обеспечивают соблюдение требований сотрудниками и стабильную работу компании;

— Повышении эффективности работы с кандидатами;

— Повышении краткосрочной и долгосрочной рентабельности инвестиций в рекрутинг;

— Быстрой адаптации вашей стратегии найма к меняющимся требованиям рынка.

На вебинаре также будет показана бесплатная демо-версия SAP SuccessFactors в режиме реального времени, а участники смогут задать вопросы спикеру и получить индивидуальные рекомендации.

Вебинар пройдет 30 ноября в 16:00 по времени Астаны (GMT+6).

Длительность: 1 час

Формат: Online

Для участия в вебинаре необходима предварительная регистрация по ссылке.