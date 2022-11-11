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Какие компании проигнорировали «налог на Google» в Кыргызстане

В настоящее время 18 компаний платят налог за услуги, оказываемые на территории КР.

11 ноября 2022 07:00, Profit.kz
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Несколько крупных иностранных компаний проигнорировали требования Государственной налоговой службы Кыргызстана об уплате налога на добавленную стоимость за электронные услуги. Ведомство еще раз призвало всех пройти удаленную налоговую регистрацию и стать налогоплательщиками, передает Sputnik.

В течение этого года ГНС направляла официальные письма на электронную почту ряда крупных организаций — в том числе Alibaba, Meta, Netflix, Google, Amazon — с рекомендацией пройти регистрацию.

«К сожалению, на протяжении нескольких месяцев данные компании игнорировали требование ГНС об уплате так называемого „налога на Google“», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени налогоплательщиками стали 18 компаний — из ОАЭ (четыре), Нидерландов (три), США, Великобритании, России (по две), Ирландии, Армении, Казахстана, Кипра и Латвии (по одной). Этот налог касается иностранных организаций, оказывающих услуги в электронной форме без использования доменного имени или IP-адреса, зарегистрированного в Кыргызстане. Ставка НДС составляет 12 процентов от суммы реализованных услуг.

Отмечается, что удаленную регистрацию можно пройти посредством сервиса ГНС Vat.salyk.kg. После регистрации иностранная организация получает идентификационный налоговый номер и доступ в личный кабинет.

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