Какие компании проигнорировали «налог на Google» в Кыргызстане

В настоящее время 18 компаний платят налог за услуги, оказываемые на территории КР.

Несколько крупных иностранных компаний проигнорировали требования Государственной налоговой службы Кыргызстана об уплате налога на добавленную стоимость за электронные услуги. Ведомство еще раз призвало всех пройти удаленную налоговую регистрацию и стать налогоплательщиками, передает Sputnik.

В течение этого года ГНС направляла официальные письма на электронную почту ряда крупных организаций — в том числе Alibaba, Meta, Netflix, Google, Amazon — с рекомендацией пройти регистрацию.

«К сожалению, на протяжении нескольких месяцев данные компании игнорировали требование ГНС об уплате так называемого „налога на Google“», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени налогоплательщиками стали 18 компаний — из ОАЭ (четыре), Нидерландов (три), США, Великобритании, России (по две), Ирландии, Армении, Казахстана, Кипра и Латвии (по одной). Этот налог касается иностранных организаций, оказывающих услуги в электронной форме без использования доменного имени или IP-адреса, зарегистрированного в Кыргызстане. Ставка НДС составляет 12 процентов от суммы реализованных услуг.

Отмечается, что удаленную регистрацию можно пройти посредством сервиса ГНС Vat.salyk.kg. После регистрации иностранная организация получает идентификационный налоговый номер и доступ в личный кабинет.