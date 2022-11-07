День работников цифровизации появился в Казахстане

Постановление подписал Алихан Смаилов.

В Казахстане появился новый праздник. Теперь свой профессиональный праздник будут отмечать работники цифровизации и информационных технологий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Алихан Смаилов. Ранее 17 мая в Казахстане отмечали День работников связи и информатизации, теперь праздник переименован в День работников связи, передает Liter.kz.

«День работников цифровизации и информационных технологий будут отмечать 10 ноября. Соответствующее постановление «О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 689 «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан» подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов», — говорится в сообщении пресс-службы главы кабмина.

Учреждение нового праздника инициировало Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Численность работников этой сферы в стране превышает 155 тысяч человек.

Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.